E-Spor olimpiyatları geliyor! İlk ev sahibi belli oldu

Son dönemde oyun sektörüne milyarlarca dolar yatırım yapan Suudi Arabistan, e-sporda düzenlenecek ilk olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapacak.

Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın yönetimde söz sahibi olmasından sonra ülkenin imajını değiştirmek amacıyla büyük yatırımlar yapılmaya başlandı. Bu kapsamda Suudi Arabistan, futbola büyük paralar yatırarak Cristiano Ronaldo, Neymar, Karim Benzema ve Ngolo Kante gibi yıldızları ülkesine çekti.

E-spor alanına da milyarlarca dolarlık yatırım yapan Suudi Arabistan, geçen yıl PUBG Mobile'da büyük organizasyonlar düzenleyerek dikkatleri üzerine çekti. Ülke, dünyanın ilk oyun ve e-spor bölgesini kurma hedefiyle büyük bir adım attı. Bu kompleksin, sadece bir eğlence ve spor merkezi değil, aynı zamanda tam teşekküllü bir oyun ve e-spor bölgesi olması planlanıyor.

İLK E-SPOR OLİMPİYATLARI NEREDE DÜZENLENECEK?

Suudi Arabistan, 2030 vizyonu kapsamında petrole olan bağımlılığı azaltmak ve ülkenin imajını değiştirmek amacıyla bir hamle daha yaptı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), ilk e-spor olimpiyatlarının Suudi Arabistan'da yapılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan Ulusal Olimpiyat Komitesi ile 12 yıl sürecek bir iş birliği anlaşması yapıldı. Bu karar, Paris'te düzenlenecek olimpiyat oyunları öncesi yapılacak bir toplantıda oylanarak resmiyet kazanacak. Oyunların hangi kentte yapılacağı, kararın onaylanmasından sonra belirlenecek.

IOC Başkanı Thomas Bach, "Olimpik Espor Oyunları konusunda Suudi NOC ile çalışabileceğimiz için çok şanslıyız. Tüm paydaşlarıyla birlikte espor alanında büyük bir uzmanlığa sahipler," dedi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, bir süredir e-spor alanında organizasyonlar yapmak için çalışmalar yürütüyordu. Hangi oyunların olimpiyatlarda yer alacağı henüz açıklanmadı, ancak oyunların 2025 yılında yapılması planlanıyor.

OYUN SEKTÖRÜNE MİLYARLARCA DOLAR YATIRIM

Son yıllarda hızla büyüyen oyun sektörüne yatırım yapan Suudi Arabistan, bu alandaki yatırımlarını hızla artırıyor. Suudi yatırımcılar, oyun sektörüne milyarlarca dolar aktararak dikkat çekti. Suudi Arabistan Yatırım Fonu, Nintendo, EA ve Take-Two gibi dev şirketlere toplam 38 milyar dolarlık yatırım yaptı. Yatırımların önümüzdeki dönemde daha da artması bekleniyor.