Elon Musk tarih verdi! 2026'ya kadar 1000'den fazla insana çip takılacak

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde düzenlediği canlı yayında, Neuralink'in gelecek birkaç yıl içindeki hedeflerini detaylandırdı. Beyin-bilgisayar arayüzü üzerine yoğunlaşan Neuralink, insanlı deneyler için yeni planlarını açıkladı. Şirket, 2026 yılına kadar 1000’den fazla insana çip takmayı hedefliyor. Musk’ın bu duyurusu birçok tartışmayı da beraberinde getirdi.

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Neuralink’in çipleri, şimdiye kadar felçli hastalar için umut verici sonuçlar verdi. Çipin takıldığı ilk kişi olan Noland Arbaugh, implant sonrası hayatını anlattı. Boynundan aşağısı felçli olan Arbaugh, beyin çipi takıldıktan sonra birçok cihazı kullanabilir hale geldi ve hatta oyun oynayabiliyor.

Ancak, Mayıs ayında Arbaugh’un beynindeki küçük bir telin yer değiştirmesi nedeniyle bir aksilik yaşandı. Neuralink yetkilileri, çipin durumunun sorunsuz olduğunu ve Arbaugh’un sağlıklı olduğunu açıkladı.

MUSK'IN BÜYÜK HEDEFLERİ

Elon Musk, canlı yayında Neuralink’in birkaç yıl içinde binlerce hastaya ulaşmayı hedeflediğini belirtti. Çip, hastaların robotik uzuvlarını zihinleriyle beyin-uzuv bağlantılarından daha hızlı kontrol etmelerini sağlıyor. Musk, ilerleyen süreçte Neuralink’in insanlar ve yapay zeka arasında simbiyotik bir ilişki kurabileceğini ifade etti. Bu süreç, aynı zamanda yapay zekanın gelişimiyle birlikte riskleri azaltmaya yardımcı olabilir.

FELÇLİ HASTALAR İÇİN BÜYÜK BİR ADIM

Neuralink’in beyin-bilgisayar arayüzü, felçli hastaların yaşam kalitesini büyük ölçüde artırabilir. Neuralink beyin çipi, doğrudan beynin sinir hücrelerine bağlanarak sinyalleri okuyabilen, yorumlayabilen ve geri yazabilen bir implanttır. Bu teknoloji, beyne yerleştirilen küçük ve yüksek hassasiyetli bir implanttan oluşuyor ve gelecekte büyük değişimlere yol açabilir.