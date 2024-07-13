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Haberler > Teknoloji > Huawei, Android'e veda ediyor! Huawei HarmonyOS NEXT için ikinci beta süreci başlıyor

Huawei, Android'e veda ediyor! Huawei HarmonyOS NEXT için ikinci beta süreci başlıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Huawei, Android&#039;e veda ediyor! Huawei HarmonyOS NEXT için ikinci beta süreci başlıyor

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Huawei, ABD ambargosunun ardından geliştirdiği HarmonyOS işletim sisteminin yeni sürümü HarmonyOS NEXT için ikinci beta sürecini başlattı. Yeni işletim sistemi, Google/Android ile olan bağlantısını tamamen koparıyor.

Android tabanlı olmayan ve tamamen bağımsız bir mimari üzerine kurulu olan HarmonyOS NEXT, Huawei’nin Hongmeng çekirdeği etrafında şekilleniyor. Bu yeni yapı, APK uygulamalarını desteklemiyor. Huawei, HarmonyOS NEXT'in %30 performans artışı ve %20 güç tasarrufu sağladığını belirtiyor.

Huawei, Android'e veda ediyor! Huawei HarmonyOS NEXT için ikinci beta süreci başlıyor - 1. Resim

BETA SÜRECİNE KATILIM

İkinci beta sürecine katılım başvuruları 26 Temmuz tarihine kadar devam edecek ve yalnızca Çin'e özel olacak. Bu süreçte Mate 60 serisi akıllı telefonlar, Mate X5 katlanabilir telefonlar ve MatePad Pro 13.2 tabletler uyumlu cihazlar arasında yer alıyor. HarmonyOS NEXT'in Ağustos ayında genel beta sürümüne, 2024'ün son çeyreğinde ise tüm uyumlu modellere sunulması planlanıyor.

Huawei, yeni işletim sistemi için halihazırda 4.000'den fazla yerel uygulamanın geliştirildiğini ve daha birçok uygulamanın yolda olduğunu duyurdu. GizmoChina'nın haberine göre, şirketin hedefi, 2024'ün sonuna kadar 5.000 yerel uygulamaya ulaşmak ve uzun vadede 500.000 yerel uygulamayı desteklemek.

HarmonyOS NEXT, Huawei’nin bağımsız bir işletim sistemi olarak önemli bir adım atmasını temsil ediyor. Google/Android ekosisteminden tamamen bağımsız olan bu yeni işletim sistemi, performans ve enerji verimliliği konularında iddialı görünüyor. Beta sürecine katılmak isteyenler için kayıtlar devam ederken, Huawei'nin bu yeni adımı teknolojide önemli bir dönüm noktası olabilir.

Huawei, Android'e veda ediyor! Huawei HarmonyOS NEXT için ikinci beta süreci başlıyor - 2. Resim

HARMONYOS NEXT ALACAK CİHAZLAR

  • Huawei Mate 60 serisi
  • Huawei Mate X5 serisi
  • Huawei Pura 70 serisi
  • Huawei Pocket 2 serisi
  • Huawei FreeBuds Pro 3
  • Huawei MatePad Pro 13.2
  • Huawei MatePad Pro 11 2024
  • Huawei Nova 12 serisi
  • Huawei MatePad 11.5 inç S serisi
  • Huawei Watch Ultimate
  • Huawei Watch Ultimate Design Edition
  • Huawei Watch GT 4 serisi
  • Huawei FreeClip
  • Huawei Smart Glasses 2

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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