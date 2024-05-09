Efsane telefon geri dönüyor! Nokia 3210 (2024) Resmi olarak tanıtıldı, beklentileri karşılıyor mu?

HMD, 2000'li yılların başındaki en ikonik cep telefonlarından biri olan Nokia 3210'un 25. yıldönümünü kutlamak üzere yenilenmiş bir versiyonunu piyasaya sürdü.

HMD Global, 25 yıl önce piyasaya sürülen bir önceki modelden esinlenen yeni Nokia 3210'u piyasaya sürdü. Nokia 3210 (2024), QVGA çözünürlüklü 2,4 inç TFT LCD ekrana ve LED flaşlı 2 MP ana kameraya sahip.

Yeni Nokia 3210, S30+ sistemi üzerinde çalışıyor. Haberlere, hava durumu tahminlerine ve YouTube Shorts'a erişim sağlayan bulut uygulamalarını destekliyor. 64 MB RAM ve 128 MB depolama alanına sahip. MicroSD kart ile 32 GB'a kadar depolama alanı eklenebiliyor. Nokia 3210 (2024), Unisoc T107 işlemci tarafından desteklenmektedir.

Nokia 3210 (2024) Bluetooth 5.0 ve 4G bağlantısını destekliyor. 3,5 mm kulaklık girişi, FM radyo, MP3 çalar ve popüler Snake oyunu güncellenmiş sürümde mevcut. 1450 mAh çıkarılabilir pil, USB-C Port üzerinden şarj oluyor ve 9 saate kadar konuşma süresini kullanıcılarına vaat ediyor.

Gençler arasında akıllı telefon bağımlılığına ilişkin endişeler nedeniyle HMD, Nokia 3210 (2024) modeli de dahil olmak üzere bu cihazların telefon bağımlılığı için bir çözüm olduğuna inanıyor.

FİYAT VE ÖZELLİKLER

Nokia 3210 (2024), 89 euro fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

Nokia 3210 (2024)'un teknik özellikleri:

Ekran: 2.4 inç, QVGA

2.4 inç, QVGA İşlemci: Unisoc T107

Unisoc T107 Bellek: 64 MB

64 MB Depolama: 128 MB (microSD ile 32 GB’a kadar)

128 MB (microSD ile 32 GB’a kadar) Kamera: 2 Megapiksel, LED flaş

2 Megapiksel, LED flaş Batarya: 1450 mAh

1450 mAh İşletim sistemi: S30+

S30+ Ses: MP3 player, FM radyo, 1 mikrofon, 1 hoparlör

MP3 player, FM radyo, 1 mikrofon, 1 hoparlör Bağlantı: Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0 Boyut: 122 x 52 x 13.14mm

Yeni telefonun Türkiye'de satışa ne zaman sunulacağı hakkında bir açıklama gelmedi.