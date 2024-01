Epic Games indirimleri bitti mi? 2024 Epic Games yılbaşı indirimleri tekrar gelecek mi, ne zaman bitti?

10 Ocak 2024 21:22 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 21:24

Epic Games yılbaşı indirimleri bitti mi? Epic Games yılbaşı nedeniyle Aralık ayından Ocak ayının ortalarına kadar birçok oyunda büyük indirimler yapmış ve indirimlerin yanı sıra Epic Games kullanıcılarına indirim kuponu hediye etmişti. Peki, Epic Games indirimleri bitti mi? İşte, 2024 Epic Games yılbaşı indirimleri tekrar gelecek mi? İşte bilgiler…

EPİC GAMES YILBAŞI İNDİRİMLERİ BİTTİ Mİ?

Epic Games yılbaşı indirimleri 13 Aralık 2023 TSİ 19.00'da başlamıştı. Epic Games tarafından indirimlerin 10 Ocak 2024 TSİ 18.59'da sona ereceği duyurulmuştu. Bugün 10 Ocak 2024 itibariyle Epic Games indirimleri sona erdi. Ayrıca, Epic Kuponları da 10 Ocak 2024 Çarşamba günü TSİ 19.00'da geçerliliğini yitirdi.

EPİC GAMES YILBAŞI İNDİRİMLERİNDE HANGİ OYUNLAR VARDI?

Assasin’s Creed Mirage %30 indirimle beraber 594,30 TL oldu.

The Callisto Protocol %65 indirimle beraber 174,65 TL oldu.

The Lord of the Rings: Return to Moria %15 indirimle beraber 262,65 TL oldu.

The Expanse – A Telltale Series %40 indirimle beraber 113,40 TL oldu.

Red Dead Redemption 2 %67 indirimle beraber 379.50 TL oldu.

Hogwarts Legacy %40 indirimle beraber 659,40 TL oldu.

Dishonored: Death of the Outsider %80 indirimle beraber 113,40 TL oldu.

Dishonored 2 %90 indirimle beraber 25,90 TL oldu.

Hi-Fi RUSH %25 indirimle beraber 224,25 TL oldu.

Assasin’s Creed Origins Standart Edition %85 indirimle beraber 104,85 TL oldu.

Assasin’s Creed Oddysey Standart Edition %80 indirimle beraber 139,80 TL oldu.

Dishonored – Definitive Edition %75 indirimle beraber 113,40 TL oldu.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales %40 indirimle beraber 539,40 TL oldu.

Marvel’s Spider-Man Remastered %40 indirimle beraber 659,40 TL oldu.

EA SPORTS FC 24 %60 indirimle beraber 479,99 TL oldu.

Alan Wake %67 indirimle beraber 8,25 TL oldu.

Outer Wilds %34 indirimle beraber 111,00 TL oldu.

The Wolf Among Us %65 indirimle beraber 13,65 TL oldu.

Assasin’s Creed Valhalla %75 indirimle beraber 174,75 TL oldu.

A Plague Tale: Innocence %80 indirimle beraber 50,00 TL oldu.

A Plague Tale: Requiem %50 indirimle beraber 247,50 TL oldu.

Dead Island 2 %40 indirimle beraber 247,40 TL oldu.

Alan Wake 2 %20 indirimle beraber 729,60 TL oldu.

EPİC KUPONU NEDİR?

Epic Kuponu, Epic Games Store üzerinden gerçekleştirilen uygun işlemlere ödeme aşamasında uygulanan ve 2023 Epic Games Store Yılbaşı Tatili İndiriminin bir parçası olarak dağıtılan bir kupondur.

Epic Kuponları, 10 Ocak 2024 Çarşamba günü TSİ 19.00'da geçerliliğini yitirir. Epic Kuponları yalnızca Epic Games Store'da (https://store.epicgames.com/tr/) gerçekleştirilen uygun işlemlerde kullanılabilir. Ön satın alımlar, eklentiler veya oyun içi satın alımlar gibi diğer uygun olmayan satın alımlar (örneğin V-Papel veya oyun para birimi) için geçerli değildir veya şu özel paketlerde kullanılamaz: EA SPORTS FC™ 24 Ultimate Sürüm, Madden NFL 24 Deluxe Sürümü ve F1® 23 Champions Edition.

Sonraki Epic Kuponları ise 13 Aralık 2023 Çarşamba günü TSİ 19.00 ve 10 Ocak 2024 Çarşamba günü TSİ 18.59 tarihleri arasında uygun bir işlemi tamamladığında hesabına eklenecek.

Bir alışverişin uygun işlem sayılabilmesi için ilgili Epic Games hesabı sahibinin fiyatı 199,99 TL veya üzeri olan ya da başka bir uygun ürün veya ürünlerle birleştirildiğinde toplam fiyatı 199,99 TL veya üzeri olan bir ürünü satın alması gerekir. Not: Vergi ve diğer ücretler hariç olup aşağıda belirtilen ilave istisnalar geçerlidir. Ön satın alımlar uygun işlemlere dahil değildir. Epic Kuponlarını almak ve kullanmak için aktif bir Epic Games hesabına giriş yapman zorunludur. Bir Epic Kuponu aldıktan sonra Epic Kuponu, Epic Games Store'da yapacağın bir sonraki uygun satın alımın sırasında ödeme aşamasında otomatik olarak uygulanacaktır.

Epic Kuponları devredilemez, tekrar satılamaz, takas edilemez, açık artırmaya çıkarılamaz veya nakit paraya çevrilemez olup eşdeğer bir nakit değerine sahip değildir.

İşlem başına yalnızca bir Epic Kuponu kullanabilirsin. Epic Kuponları birleştirilemez. Kupon kullanarak satın aldığın bir ürünü iade veya iptal etmek istemen halinde alacağın geri ödeme, ilgili ürün için fiilen ödediğin tutara eşit olacaktır (geçerli geri ödeme politikalarına tabi olarak). Uygun bir işlemin ardından satın aldığın ürünü iade ettiğinde, ilgili uygun işlemde kullanılan Epic Kuponu iade edilmeyecektir.