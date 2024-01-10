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    • - Güncelleme Tarihi:

    Fabrika patladı, 50 ton zeytinyağı araziye aktı!

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Hatay’ın Altınözü ilçesinde bir zeytinyağı fabrikasında 2 depo patladı. Patlamanın ardından tonlarca zeytinyağı araziye aktı. Fabrika sahibi, 50 ton zeytinyağının araziye aktığını belirterek, yaklaşık 14 milyon TL zararı olduğunu söyledi.

    Fabrika patladı, 50 ton zeytinyağı araziye aktı!
    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Hatay’ın Altınözü ilçesi Yarseli Mahallesi’nde zeytinyağı fabrikası bulunan Rafi Göngör, satın aldığı 25 tonluk 2 depoyu geçtiğimiz gün zeytinyağıyla doldurdu. Güngör ve çalışanları sabah saatlerinde geldiklerinde, depoların patladığını ve tonlarca litre zeytinyağının araziye aktığını fark ettiler. Fabrika çalışanlarının yağışlı havada zorlu şartlarda zeytinyağlarını araziden toplama çabalarıysa cep telefonu kameralarına yansıdı. Öte yandan, zeytinyağıyla kaplanan ve yeşile bürünen atık havuzu ilginç görüntü oluşturdu.

    Fabrika patladı, 50 ton zeytinyağı araziye aktı!

    50 TON YAĞ GİTTİ

    Fabrika sahibi Rafi Güngör, yaklaşık 13-14 milyon TL'lik bir kaybı olduğunu belirterek, "Gece sıralarında yeni aldığımız depolara 50 ton kadar yağ yükledik. 25’er ton şeklinde 2 depoya. Sabah saatlerinde bir tank patlıyor ve bütün yağ araziye dağılıyor. 2'nci tank da öğle saatlerinde patlıyor ama elden bir şey gelmiyor. 50 ton bir yağımız gitti, araziye döküldü. Atık çukuru yemyeşil her şey ortada görüyorsunuz. Yaklaşık 13-14 milyon TL kadar kaybımız var. Toplanan yağ sabun yapımında kullanılacak" şeklinde konuştu.

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    ZeytinyağıHatay
    Haberler > Yaşam > Fabrika patladı, 50 ton zeytinyağı araziye aktı!
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