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    • Haberler > Teknoloji > Eve gelen temizlikçiler, tesadüfen dünyanın ilk masaüstü bilgisayarlarından ikisini keşfetti

    Eve gelen temizlikçiler, tesadüfen dünyanın ilk masaüstü bilgisayarlarından ikisini keşfetti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Eve gelen temizlikçiler, tesadüfen dünyanın ilk masaüstü bilgisayarlarından ikisini keşfetti
    Bilgisayar, İngiltere, Londra, Haber

    Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Londra merkezli ev temizleme atık şirketi Just Clear personelleri temizlik için gittikleri evde dünyanın ilk masaüstü bilgisayarlarından ikisini buldu. Ekip tesadüfen bulduğu iki nadide parçayı yetkililere bildirdi. Q1, 50 yılı aşkın bir süre önce dünyanın ilk kişisel bilgisayarı olarak piyasaya sürüldü.

    İngiltere'de bir atık firması olan Just Clear'in personeli, Londra'daki bir evi boşaltırken, bir kutu yığınının altına gizlenmiş inanılmaz eserler keşfetti.

    NE OLDUKLARI HAKKINDA BİLGİLERİ YOKTU

    Şirket, mümkün olduğu kadar çok eşyayı kurtarmaya veya yeniden kullanmaya çalıştığını ancak başlangıçta bu eşyaların ne olduğu hakkında hiçbir fikrinin olmadığı açıklamasını yaptı.

    Eve gelen temizlikçiler, tesadüfen dünyanın ilk masaüstü bilgisayarlarından ikisini keşfetti

    "İKİ NADİR ÖĞEYİ ORTAYA ÇIKARDIĞIMIZI FARK ETTİK"

    Ekipten O'Shea, ekibin daha fazla bilgi için internette arama yapmaya çalıştığını ancak bir bilgisayar uzmanından aldıkları bilgiler karşısında şaşkına döndüğünü belirtti. O'Shea "Bilgisayarlar bir kutu yığınının altına gömülmüştü ve başlangıçta bunların 1970'lerin bilgisayar tarihinin iki güzel parçası olduğunu düşünmüştük. Ancak danışmanlarımıza danıştıktan ve zaman içinde araştırmalar yürüttükten sonra, aslında bugün dünyada yalnızca üçünün var olduğu bilinen iki ultra nadir öğeyi ortaya çıkardığımızı fark ettik."

    Eve gelen temizlikçiler, tesadüfen dünyanın ilk masaüstü bilgisayarlarından ikisini keşfetti

    İLK TAM ENTEGRE KİŞİSEL BİLGİSAYAR

    Bay O'Shea'nin Q1'i tanımaması affedilebilir çünkü cihaz artık neredeyse tamamen unutulmuş durumda. Ancak 1972'de piyasaya sürüldüğü sırada Q1 devrim niteliğindeydi.  Intel'in yepyeni 8008 işlemcisiyle piyasaya sürülen Q1, bir daktilo gibi görünse de ilk tam entegre kişisel bilgisayardı.  Bu, ekran, klavye ve hatta yazıcı gibi tüm bilgi işlem donanımının tek bir ünitede olduğu anlamına gelir.  Bu aynı zamanda tek çipli bir mikroişlemci üzerinde çalışan ilk kişisel bilgisayardı.  

    Eve gelen temizlikçiler, tesadüfen dünyanın ilk masaüstü bilgisayarlarından ikisini keşfetti

    TEKNOLOJİK ALETLERİN ATASI

    Bilgisayar tarihinin bu inanılmaz kalıntıları artık geri dönüştürülmek yerine Kingston Üniversitesi'nin bilgisayar bilimleri bölümündeki bir sergide sergilenecek.   Serginin ortak küratörlüğünü üstlenen Paul Neve şunları söylüyor: Q1 Corporation olmasaydı PC'ler, Mac'ler, Apple veya Android telefonlar olmazdı. 

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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