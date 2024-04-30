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Facebook ve Instagram'ın sahibi olan, Meta hakkında soruşturma başlatıldı!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Facebook ve Instagram&#039;ın sahibi olan, Meta hakkında soruşturma başlatıldı!

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Avrupa Birliği, Facebook ve Instagram operatörü Meta hakkında, neden soruşturma başlatıldı, platformlarında yanıltıcı reklam ve dezenformasyonla mücadele gibi alanlarda, AB kurallarına uymadıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı.

AB Komisyonu, Meta'nın AB Dijital Hizmetler Yasasını (DSA) ihlal edip etmediğini belirlemek üzere resmi bir soruşturma başlattığını açıkladı.

Açıklamada, "Şüpheli ihlaller arasında Meta'nın hizmetlerinde yanıltıcı reklam ve siyasi içeriğe ilişkin politika ve uygulamaları yer almaktadır" denildi.

Açıklamada, Meta'nın yaklaşan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesinde etkili bir seçim izleme sistemi kurmadığı, hizmetlerindeki yasadışı içeriği işaretleme ve şikayet etme mekanizmalarının AB düzenlemeleriyle uyumlu olmadığı ve Meta'nın müfettişlere kamuya açık verilere erişim sağlamadığı vurgulandı. Şirket böyle bir şey yapmadığını vurgulamaktadır.

Facebook ve Instagram'ın sahibi olan, Meta hakkında soruşturma başlatıldı! - 1. Resim

Açıklamada, Komisyon'un ek bilgi ve kanıt toplamaya devam edeceği ve bu aşamadan sonra Meta'nın bu alanlarda aldığı önlemler hakkında bilgi vermesi gerektiği belirtildi.

Büyük dijital platformlar AB hukuku kapsamında katı kurallara tabidir: AB, kuralları ihlal eden dijital platformlara küresel cironun %6'sına varan para cezaları uygulayabilir.

Avrupa Parlamentosu seçimleri 6-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacaktır.

AB, seçimler öncesinde dijital platformların yalan haber ve dezenformasyonla mücadele için adımlar atmasını bekliyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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