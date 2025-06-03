Füze test atışında kullanılmıştı! Şimşek İHA sahile vurdu

Sinop'ta yapılan füze testlerinde hedef hava aracı olarak kullanılan ‘Şimşek' isimli insansız hava aracı (İHA), Samsun'da sahili vurdu. İHA, TUSAŞ yetkililerince bölgeden kaldırıldı.

Sinop'ta füze test atışlarında kullanılan ‘Şimşek' isimli insansız hava aracı (İHA), Samsun'da sahili vurdu.

FÜZE TEST ATIŞLARINDA KULLANILIYOR

Şimşek İHA, Sinop'ta yapılan füze testlerinde hedef hava aracı olarak kullanılıyor. Samsun'un 19 Mayıs ilçesinden atılan Şimşek, testin ardından denize düştü. Şimşek, Atakum ilçesi İncesu mevkisinde kıyıya vurdu.

TUŞAS YETKİLİLERİ İHA'YI BÖLGEDEN KALDIRDI

Yapılan ihbar üzerinde olay yerine polis ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) yetkilileri geldi. TUSAŞ yetkilileri, İHA’yı bölgeden kaldırdı.