Game Over! Dev firmalar işten çıkarmalara başladı, 16 bin kişi oyun dışı kaldı

Oyun firmalarında işten çıkarma furyası yaşanıyor. Riot Games, Microsoft, Sony, Electronic Arts, Supermassive Games, Gameloft, Netmarble başta olmak üzere oyun devleri binlerce çalışanını kapının önüne koyarken, işinden olanların sayısı mart ayı itibarıyla 16 bin kişiye ulaştı.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Pandemi döneminde altın çağını yaşayan oyun sektöründe eski parlak günler geride kaldı. Kullanıcıların mobil oyunlara yönelmesi ve oyun içi harcamaların azalmasıyla zor duruma kalan oyun geliştiricileri işten çıkarmalara başladı. Firmalar 2023 yılından bugüne kadar 16 bin çalışanın işine son verirken, tenkisatların 2025’e kadar sürmesi bekleniyor.

Pandemi döneminde oyun firmaları evlerinde oturan ve kendilerini eğlendirmek için arayışta olan insanlara daha çok oyun sunmak için ekiplerini genişletti. Bununla yetinmediler, satın alma yoluna gittiler. IDC verilerine göre mobil oyun gelirleri 2020’de yüzde 32,8 artışla 99,9 milyar dolara yükselirken, dijital PC ve Mac oyun harcamaları yüzde 7,4 artışla 35,6 milyar dolara, ev konsolu oyun harcamaları da yüzde 33,9 artışla 42,9 milyar dolara yükseldi. Ne var ki pandeminin getirdiği kısıtlamalar azalmaya başlayınca, “oyun açlığı” sönmeye başladı. Mobil oyun gelirindeki artış 2021’de yüzde 15, 2022’de yüzde 3,3, 2023’te ise yüzde 3,1’e geriledi. PC ve Mac oyun satışları 2021’de yüzde 8,7 artsa da 2022’de yüzde 1,4 düşüş yaşadı. Konsol oyun harcamaları 2021’de durdu, ardından 2022’de yüzde 3,4 düştü ve 2023’te yüzde 5,9’luk büyümeye geri döndü.

Oyunfor Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu oyun harcamalarındaki büyümenin yavaşladığına dikkat çekerek “2020 ve 2021’de büyük bir oyuncu akını yaşandı ve oyun harcamaları da artış gösterdi. Ne var ki bu balon büyüme, beklenenden çok daha hızlı bir şekilde pandemi öncesine döndü ve firmalar kapasitelerinin çok üzerindeki bir çalışan portföyüyle baş başa kaldı. Oyun endüstrisi çalışanlarının işlerine mal olan şey sadece oyun firmalarının kapasite aşımı değil. Artık genç oyuncular mobil oyunlara daha fazla zaman harcıyor. Mobil oyunların çoğu genellikle ücretsiz ve 60 ila 70 dolar arasında bir maliyet yerine uygulama mağazaları aracılığıyla kolayca erişilebilecek durumdalar. Ayrıca, oyuncuların zamanını alan live-service oyunlarının (içerikle sürekli olarak güncellenen ve genellikle bir dereceye kadar oyun içi satın alma gerektiren çevrim içi oyunlar) büyümesi de yeni oyun geliştirme sürecine engel oluyor. Oyuncular artık bir oyunu bitirip bir başkasına geçmek yerine, tek bir oyunu başka bir harcama yapmadan senelerce deneyimleyebiliyorlar” dedi.

2023 ve 2024’te yapılan işten çıkarmalara dikkat çeken Dumanoğlu “Riot Games, bu yıl 22 Ocak’ta 530 kişinin işine son verdi. Microsoft 25 Ocak’ta 1.900 kişiyi, Sony ise 27 Şubat’ta 900 kişiyi işten çıkarmıştı. Electronic Arts 2023’ün Mart ayında 800 farklı pozisyondaki çalışanının işine son verirken, bu yılın mart ayında ise 670 kişiyi işten çıkarıyor. Bu büyük firmaların yanında Until Dawn’un yapımcısı Supermassive Games, ünlü mobil oyun firması Gameloft, Sega of America, Eidos Montreal, Destroy All Humans serisinin yapımcısı Black Forest Games ve Netmarble (ve daha fazlası) da bünyesindeki birçok çalışanın işine son verdi. Mart ayı itibarıyla yaklaşık 16 bin kişinin işten çıkarıldığını görüyoruz. İşten çıkarmaların 2025 yılına kadar devam etmesini bekliyoruz” diye konuştu.