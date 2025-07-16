15 Temmuz’un ekonomiye maliyeti 300 milyar dolar!

15 Temmuz hain darbe girişiminin ekonomiye maliyeti 300 milyar doları aştı. Darbe girişimiyle Türkiye’nin geleceğine de darbe vurdular.

FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden yıllar geçse de Türkiye’ye verdiği ekonomik zararlar hâlâ hissediliyor. Geride acılı aileler, psikolojik travmalar ve yara almış bir kamu düzeni bırakan bu ihanet kalkışması, ekonomi cephesinde de derin yaralar açtı. Yapılan son analizlere göre 15 Temmuz’un doğrudan ekonomik maliyeti 300 milyar doları aştı. Darbe girişimi yatırım iklimine de büyük darbe vurdu.

2015’te 19,3 milyar dolar olan doğrudan yatırımların 2020’de 7,7 milyar dolara düşerken 2023’te ancak 10,7 milyar dolar seviyesine çıkabildi.

O yılın ilk iki çeyreğinde sırasıyla yüzde 4,5 ve yüzde 4,7 oranında büyüyen Türkiye ekonomisi, darbe girişiminin ardından 3. çeyreğinde yüzde 0,2 oranında daraldığına dikkat çeken Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir “15 Temmuz’da hedef alınan, 2013 yılında IMF’ye olan borcunu ödeyen, 27 çeyrektir pozitif büyüme kaydeden, finansal ve mali disiplinini sağlamlaştıran ve birçok büyük projeyi hayata geçirmeye hazırlanan bir Türkiye ekonomisiydi. Her ne kadar 15 Temmuz’un hemen ardından ekonomi yönetiminin başarılı politikalarıyla piyasalar normale dönmüşse de bu girişimin ciddi maliyetleri olmuştur. İlk belirlemelere göre yaklaşık 300 milyar lira olan bu maliyetin, alt sektörlere olan etkisi de göz önüne alındığında daha da arttığını tahmin edebiliriz” dedi.

Özdemir, bugün gelinen noktada tüm bu maliyetlerin son 20 yılda elde edilen ekonomik kazanımları gölgeleyemediğini vurguladı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği de (TÜSİAD), 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 15 Temmuz’un yalnızca bir darbe girişiminin bastırılması değil; halk iradesi ve anayasal düzenin de kararlılıkla savunulduğu bir gün olduğu belirtilen mesajda “TÜSİAD olarak cumhuriyet değerleri doğrultusunda çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” ifadesine yer verdi.