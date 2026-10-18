Giyilebilir robotik teknoloji markası Hypershell, Bilkom distribütörlüğüyle Türkiye pazarına giriş yaptı.

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Hypershell X Serisi’nin merkezinde MotionEngine adı verilen yapay zekâ destekli hareket analiz sistemi yer alıyor. Serinin üst modeli X Ultra; yürüyüş, merdiven çıkma, kumlu ya da karlı zemin gibi farklı koşulları algılayarak 12 farklı akıllı destek modu arasında geçiş yapabiliyor. 2,5 kilogramın altında bir ağırlığa sahip olan ürün 1.000 W’a kadar güç çıkışı ve tek şarjla 30 kilometreye varan kullanım menzili sunuyor.

Giyilebilir robotik iskelet Türkiye’de!

Hypershell X Serisi, SPX mağazalarında ve online satış kanallarında sporseverlerle buluşuyor.

Giyilebilir robotik iskelet Türkiye’de!

VİVO X500 PRO MAX TÜRKİYE’DE SİPARİŞE AÇILDI

Vivo’nun yeni amiral gemisi X500 Pro Max, 27 Ekim’deki Avrupa lansmanı öncesinde Türkiye’de ön kayda açıldı. 200 MP ZEISS APO telefoto kamera, 400 mm’ye ulaşan telefoto genişletici desteği, 4K Altın Saat Portre Videosu ve 2 nm MediaTek Dimensity 9600 Pro işlemcisiyle öne çıkan model için ön kayıt yaptıranlara 5 bin TL değerinde kupon sunuluyor. Telefon 27 Ekim’de ön satışa çıkacak, satışlar 11 Kasım’da başlayacak. Lansman kampanyasında 10 bin TL indirim, Vivo Buds Clip hediyesi ve faizsiz taksit imkânı da yer alıyor.

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