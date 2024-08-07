Gök Vatan'ı koruyacak "Çelik Kubbe"ye yapay zeka desteği!

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yerli ve milli proje olan "Çelik Kubbe"nin yapay zeka ile gücüne güç katacağını açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı(SSB) Haluk Görgün “Yerli ve millî projemiz Çelik Kubbe; katmanlı hava savunma sistemlerimiz ile tüm algılayıcı ve silahlarımızın bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışmasını, ortak hava resminin oluşturulmasını, gerçek zamanlı olarak harekât merkezlerine ulaştırılmasını ve yapay zekâ destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin edecektir” dedi.

56 PROJE KARARA BAĞLANDI

Savunma Sanayii Başkanı(SSB) Haluk Görgün, Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) Çelik Kubbe projesi kapsamında açıklamalarda bulundu. Görgün, dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Toplantıda, Türk savunma sanayiinin eriştiği seviyeye, gelecek hedeflerine ve kritik projelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Görgün, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımızın ihtiyaçlarına yönelik 56 projeyi karara bağladık. Kamikaze insansız deniz araçları, kamikaze insansız hava araçları, uzun menzilli füze sistemleri ve hava savunma sistemleri konularında kararlar aldık.

4 FİRMA ORTAKLAŞA ÇALIŞACAK

Alınan önemli kararlardan biri de şüphesiz ‘sistemler sistemi' olarak geliştireceğimiz Çelik Kubbe. Yerli ve millî projemiz Çelik Kubbe; katmanlı hava savunma sistemlerimiz ile tüm algılayıcı ve silahlarımızın bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışmasını, ortak hava resminin oluşturulmasını, gerçek zamanlı olarak harekât merkezlerine ulaştırılmasını ve yapay zekâ destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin edecektir” diye konuştu.

Çelik Kubbe; ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ve MKE firmalarımızın ortaklaşa çalışması ile yürütüleceğinin bilgisini veren Görgün, “Projenin vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Bizler Türk Savunma Sanayii olarak milletimizin ve devletimizin desteğiyle, ilerleyen dönemde daha da yüksek azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz, yerli ve millî teknolojiler kullanarak faaliyetlerimizi artan azim ve kararlılıkla yürüteceğiz, ‘Yükselen Türkiye'nin Güçlenen Yıldızı' olacağız” diye konuştu.