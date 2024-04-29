Google Play'de beklenen yenilik geliyor! Artık iki uygulama aynı anda indirilebilecek!

Android cihazların gücüne güç katan Google Play, kullanıcıların kalbini çalacak yeni güncellemesi yakında yayınlanıyor. Platform artık bir uygulama telefona yüklenirken ikinci uygulamayı beklemeye almayarak indirmeyi başlatacak.

9to5Google'a göre, telefonunuza iki uygulamanın yüklenmesini görmeniz için, dosya boyutu fazla uygulamaları aynı anda indirmeniz gerekmekte. Bu testi yapmak için Google Docs, Google Sheets ve Google Slides uygulamalarını aynı anda indirebilirsiniz.

Yeni aynı anda uygulama yükleme özelliği, sadece telefonunuza yeni uygulama eklemek istediğinizde kullanılabilir. Sadece iki uygulamayı aynı anda indirebilir. Dörtten fazla uygulamayı indirmeyi denediğinizde bu özellik çalışmayacaktır. Uygulama indirme işlemini Google Play Store ve ana ekranınızdan takip edebilirsiniz.

Bu konu hakkında fazla bilgisi olmayan kişiler için belirtmekte fayda var, iPhone kullanıcıları App Store'da aynı anda üç uygulama indirebiliyor. Bu yeni özellik sadece yeni uygulama indirirken kullanılabiliyor. Telefonunuzda bulunan uygulamaları güncellerken bu özellik çalışmayacaktır.

Bu yeni özellik yeni telefon kurulumu yaparken kullanıcılara oldukça rahatlık kazandıracaktır. Yeni özellik Android 14 ve Play Store'un 40.6.31 sürümünü çalıştıran Pixel telefon ve tabletlerinde görüldü.