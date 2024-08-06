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Haberler > Teknoloji > Google'a büyük şok! Şirket açılan antitröst davasını kaybetti

Google'a büyük şok! Şirket açılan antitröst davasını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Google&#039;a büyük şok! Şirket açılan antitröst davasını kaybetti

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Google'ın özellikle Apple ve Samsung cihazları üzerinde arama motorunu varsayılan olarak ayarlamak için milyarlarca dolarlık anlaşma yaparak yasaları çiğnediği iddia edildi. Şirket açılan antitröst davalarından birini kaybetti.

Variety'nin haberine göre, ABD Columbia Bölgesi Bölge Mahkemesi Yargıcı Amit Mehta, Google'ın varsayılan arama motoru olmak için ortaklarına yaptığı ödemelerin 2021 yılında 26 milyar doları aştığını belirtti ve bu durumun diğer rakiplerin piyasada başarılı olmasını engellediğini söyledi. Yayınlanan 277 sayfalık kararında Yargıç Mehta, Google'ın internet arama işindeki tekelini kötüye kullandığını ifade etti.

"Google bir tekelci ve tekelini sürdürmek için bu şekilde hareket etti," diyen Yargıç Mehta, kararında Google'ın ABD'deki genel arama hizmetleri ve genel metin reklamcılığı ürün pazarlarında tekelini sürdürebilmek için münhasır dağıtım anlaşmalarıyla Sherman Yasası'nın 2. Bölümünü ihlal ettiğini belirtti.

Karar, Google'ın bu davranışına yönelik çözümler içermiyor. Yargıç, bundan sonra Google'ın iş uygulamalarını değiştirmesini veya Google'ın iş kollarının ayrılmasını emretmek gibi potansiyel çözümler üzerinde karar verecek.

Google'a büyük şok! Şirket açılan antitröst davasını kaybetti - 1. Resim

GOOGLE'IN İLK DAVASI DEĞİL 

2020 yılında Adalet Bakanlığı, Google'a karşı bir antitröst davası açtı ve bu dava, 38 eyalet başsavcısının katılımıyla genişledi. Dava, şirketin arama ve arama reklamcılığı alanında tekel oluşturduğunu ve bu durumun tüketicilere ve rakiplere zarar verdiğini iddia etti. Dava, Google'ın rekabete aykırı davranışlarını durdurmak için bir ihtiyati tedbir ve "rekabete aykırı zararları gidermek için gerekli yapısal çözümleri" talep etti.

Google'a karşı açılan antitröst davasının keşif süreci Aralık 2020'de başladı ve Mart 2023'te sona erdi. D.C. bölge mahkemesi, Eylül 2023'te dokuz haftalık bir duruşma yaptı. "Geniş çaplı duruşma sonrası sunumlar" aldıktan sonra mahkeme, Mayıs 2024 başında iki gün süren kapanış argümanlarını dinledi ve Yargıç Mehta'nın 5 Ağustos'ta kararını açıkladı.

Kararda, Google'ın genel arama hizmetleri ve genel arama metin reklamları için "tekel gücüne" sahip olduğu ve dağıtım anlaşmalarının "münhasır ve rekabete aykırı etkileri" olduğu belirtildi. "Google, bu anlaşmalar için geçerli rekabeti artırıcı gerekçeler sunmadı. Önemli olarak, mahkeme ayrıca Google'ın genel arama metin reklamları için rekabetin üzerinde fiyatlar talep ederek tekel gücünü kullandığını da belirtiyor. Bu davranış, Google'ın tekel kârları elde etmesine olanak tanımıştır."

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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