Hakkari'de robotik deneyler yapan 7. sınıf öğrencisi Aram Kaynak, TEKNOFEST'e davet edildi!

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yaşayan ve 2 yıl önce atık malzemelerden robotik aletler yapmaya başlayan 14 yaşındaki Aram Kaynak, Adana'da yapılacak Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e davet edildi.

Derecik ilçesine bağlı Yeşilova köyünde ikamet eden 7. sınıf öğrencisi Aram Kaynak, çevresinden temin ettiği malzemelerle uzaktan kumandalı helikopter, araba, örümcek, akıllı soba maketleri yaptı. Bugüne kadar helikopter ve güneş enerjisi ile çalışan araçlar üreten Kaynak'ın hayali olan TEKNOFEST'e davet edilerek hedefine ulaştı.

Bu yıl Adana'da düzenlenecek olan TEKNOFEST'e davet edildi. Müjdeyi BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından duyurdu. 2024 yılında Türkiye Teknoloji Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde 10. festivalinin gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST, Adana'da milyonlarca teknoloji tutkununu buluşturmaya hazırlanıyor. Bu kaşiflerden biri de Aram olacak.

İki yıldır robotik malzemelerle uğraştığını ifade eden Aram Kaynak, "İlk yaptığım helikopter başarılı geçti. Engelden kaçan robot ve süspansiyon araba yaptım. Onun gibi bir sürü çalışmalarım oldu ve buna benzer bi sürü projem var. Öncelikle sesimi duyuran Belediye Başkanımız Hasan Dinç ve Govend dergisine çok teşekkür ediyorum. Yıllardır hayal ettiğim TEKNOFEST'te çağrıldım çok mutluyum. Selçuk Bayraktar abime ve tüm ekibine çok teşekkür ediyorum. En büyük hayalim olan projelerimi tüm dünyaya göstermek istiyorum. Eğitimimi, hayalim olan mekatronik mühendisliğini İngilizce olarak, Yıldız teknik üniversitesinde okumak istiyorum" dedi.