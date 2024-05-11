Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Hakkari'de robotik deneyler yapan 7. sınıf öğrencisi Aram Kaynak, TEKNOFEST'e davet edildi!

Hakkari'de robotik deneyler yapan 7. sınıf öğrencisi Aram Kaynak, TEKNOFEST'e davet edildi!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Teknoloji Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yaşayan ve 2 yıl önce atık malzemelerden robotik aletler yapmaya başlayan 14 yaşındaki Aram Kaynak, Adana'da yapılacak Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e davet edildi.

Derecik ilçesine bağlı Yeşilova köyünde ikamet eden 7. sınıf öğrencisi Aram Kaynak, çevresinden temin ettiği malzemelerle uzaktan kumandalı helikopter, araba, örümcek, akıllı soba maketleri yaptı. Bugüne kadar helikopter ve güneş enerjisi ile çalışan araçlar üreten Kaynak'ın hayali olan TEKNOFEST'e davet edilerek hedefine ulaştı.

Hakkari'de robotik deneyler yapan 7. sınıf öğrencisi Aram Kaynak, TEKNOFEST'e davet edildi! - 1. Resim

Bu yıl Adana'da düzenlenecek olan TEKNOFEST'e davet edildi. Müjdeyi BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından duyurdu. 2024 yılında Türkiye Teknoloji Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde 10. festivalinin gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST, Adana'da milyonlarca teknoloji tutkununu buluşturmaya hazırlanıyor. Bu kaşiflerden biri de Aram olacak.

Hakkari'de robotik deneyler yapan 7. sınıf öğrencisi Aram Kaynak, TEKNOFEST'e davet edildi! - 2. Resim

İki yıldır robotik malzemelerle uğraştığını ifade eden Aram Kaynak, "İlk yaptığım helikopter başarılı geçti. Engelden kaçan robot ve süspansiyon araba yaptım. Onun gibi bir sürü çalışmalarım oldu ve buna benzer bi sürü projem var. Öncelikle sesimi duyuran Belediye Başkanımız Hasan Dinç ve Govend dergisine çok teşekkür ediyorum. Yıllardır hayal ettiğim TEKNOFEST'te çağrıldım çok mutluyum. Selçuk Bayraktar abime ve tüm ekibine çok teşekkür ediyorum. En büyük hayalim olan projelerimi tüm dünyaya göstermek istiyorum. Eğitimimi, hayalim olan mekatronik mühendisliğini İngilizce olarak, Yıldız teknik üniversitesinde okumak istiyorum" dedi.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Depreme dayanıksız diye boşaltılan PTT binasını satışa çıkardılarİsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki bölgelere düzenlediği saldırılarda 20 kişiyi katletti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Apple ile Samsung güçlerini birleştiriyor! Yeni katlanabilir iPhone için ekran tedariği konusunda Apple, Samsung ile anlaşmış olabilir! - TeknolojiKatlanabilir iPhone yolda! Hazırlıklar tam gaz devam ediyorGözlerinizi kamaştıracak! iPhone 16 Pro yeni ekranı sayesinde yüzde 20 daha parlak olacak! - TeknolojiiPhone 16 Pro'nun ekranı göz kamaştıracak!ChatGPT ile Apple telefonlarında yeni bir dönem başlıyor: Yapay zeka çağı artık iPhone'larda! - TeknolojiApple'da yapay zeka değişimi: Neler oluyor?Milyonluk Bitcoin baskını! Eski fabrikayı kiraladılar kaçak elektrikle Bitcoin kastılar! - TeknolojiMilyonlar kazanacaklardı gözaltına alındılar!Dijital telif tartışması TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda: İşte toplantının detayları - TeknolojiDijital telif tartışması Meclis'te!Elon Musk'ın Neuralink projesinde Arıza: İlk implantlı hastada sorunlar başladı! - TeknolojiElon Musk'ın projesi tehlike altında!
Sonraki Haber Yükleniyor...