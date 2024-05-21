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Hamamböcekleri dünyaya nasıl yayıldı? Yapılan araştırmayla kanıtlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Hamamböcekleri dünyaya nasıl yayıldı? Yapılan araştırmayla kanıtlandı

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yeni yapılan bir araştırmada dünyanın neredeyse her yerinde görülen hamam böceklerinin dünyaya nasıl yayıldığı ortaya çıktı.

"Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlanan araştırmada, yaklaşık 250 yıl önce Avrupa'da kayıt altına alınan ve "Alman hamam böceği" olarak da bilinen "Blattella germanica" türünün Asya'dan gelmiş olabileceği ifade edildi.

281 TÜR İNCELENDİ

Araştırmacılar, 17 ülkeden 281 hamam böceği türünün genetik yapısını inceledi.

Söz konusu inceleme ışığında, bu hamam böceği türünün yaklaşık 2 bin 100 yıl önce Asya'da yaşayan "Blattella asahinai" türünden yerleşim yerlerine uyum sağlayarak evrimleştiğinin tahmin edildiği belirtildi.

Konuya ilişkin Cosmos dergisine açıklamalarda bulunan araştırmacılardan Batı Avustralya Üniversitesinden Theo Evans, "İncelemelerimizde, Alman hamam böceği gen dizisinin, Doğu Hindistan, Bangladeş, Myanmar ve Bengal Körfezi'ne özgü bir tür olan Blattella asahinai türününkiyle aynı olduğunu bulduk." dedi.

ORTA DOĞU VE AVRUPA’YA NASIL ULAŞTI?

Evans, "Blattella germanica"nın kıtalar arası "ticari ve askeri hareketlilikler" sebebiyle Orta Doğu ve Avrupa'ya ulaştığını söyledi.
"Blattella germanica"ların Avrupa'ya yaklaşık 270 yıl gelmiş olabileceğini belirten Evans, buradan da dünyanın diğer bölgelerine yayıldığını kaydetti.

Evans, hamam böceklerinin hayatta kalmalarının insanlara gözükmemelerine bağlı olduğunu vurgulayarak, "Alman hamam böcekleri geceleri ortaya çıkacak, açık alanlardan kaçınacak şekilde evrimleşmiştir ve kanatlarını korumalarına rağmen uçmayı bırakmışlardır." ifadesini kullandı.

 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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