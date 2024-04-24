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Haberler > Teknoloji > HAVELSAN Ekspres ile üniversite öğrencileri yapay zeka çözümleri üretecek!

HAVELSAN Ekspres ile üniversite öğrencileri yapay zeka çözümleri üretecek!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

HAVELSAN tarafından düzenlenen teknoloji yarışmasında üniversite öğrencileri, 2 gün sürecek tren yolculuğunda yapay zeka temalı çözümler geliştirecek.

HAVELSAN'ın düzenlediği teknoloji yarışmasında üniversite öğrencileri, tren yolculuğunda 2 gün boyunca yapay zeka temalı çözümler üretecek.

İlk kez 2022 yılında yola çıkan ve açık kaynak kodlu yazılım alanında teknoloji yarışmasına ev sahipliği yapan HAVELSAN Ekspres, bu kez yapay zeka temasıyla yola çıktı.

TCDD Taşımacılık ile işbirliğinde gerçekleştirilen yarışma kapsamında HAVELSAN, güzergahtaki üniversitelerin öğrencileriyle buluşup, teknolojilerini ve kariyer fırsatlarını anlatıyor.

HAVELSAN Ekspres ile üniversite öğrencileri yapay zeka çözümleri üretecek! - 1. Resim

Ankara-Ahlat arasındaki 2 gün sürecek yolculukta katılımcı üniversite öğrencilerinden yapay zeka alanında kendilerine verilen bir soruna çözüm geliştirmeleri istendi.

Bu kez yapay zeka temalı gerçekleştirilen hackathona, bilgisayarlı görü, doğal dil işleme ve HAVELSAN MAIN ürünü yenilikçi fikir önerisi konularında kendisini denemek isteyen katılımcılar davet edildi.

HAVELSAN Ekspres ile üniversite öğrencileri yapay zeka çözümleri üretecek! - 2. Resim

Yarışmacılar, kuracakları takımlarla seçecekleri konu özelinde HAVELSAN Ekspres'teki seyahatleri süresince bir çözüm geliştirecek.

Bilgisayarlı görü alanında verilecek veri kümesiyle gerçek senaryolarda çözüm oluşturulacak. Doğal dil işleme alanında örnek metin üzerinden metin özetleme, anahtar kelime çıkarma, duygu analizi, konu tasnifleme ve benzeri konularda algoritma geliştirilecek. HAVELSAN MAIN ürünü özelinde de en yenilikçi fikirler ve eklentiler oluşturulacak.

Katılımcılar, yolculuk esnasında kendilerine ayrılacak kompartımanlarda geliştirmelerini yapacak.

Yarışma sonunda takımlar, geliştirme yaptıkları konu başlığında kaynak kodları kendilerine verilen süre içerisinde sisteme yüklemek zorunda olacak.

HAVELSAN Ekspres ile üniversite öğrencileri yapay zeka çözümleri üretecek! - 3. Resim

Yarışma sonunda takımlar, jüri heyetine, 10 dakikalık sunumlar ile çözümlerini anlatacak.

Üniversitelerin mühendislik fakülteleri, istatistik ve matematik bölümlerinin 4. sınıf öğrencileri, mezunları, iş hayatını profesyonel olarak bu alanda yürüten her katılımcıya açık yarışmanın sonunda kazanan takımlara sürpriz ödüller verilecek.

Hackathon programında Türkiye genelinden 28 farklı üniversiteden başvurusu kabul edilen yüzde 40'ı kadın 62 katılımcı yer aldı.

HAVELSAN Ekspres ile üniversite öğrencileri yapay zeka çözümleri üretecek! - 4. Resim

HAVELSAN Ekspres'i Ankara Garı'ndan HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Genel Müdür Yardımcısı Muhittin Solmaz ile Programlar Direktörü Karaca Demirbağ uğurladı.

Nacar, burada yaptığı konuşmada, yarışma boyunca yapay zeka konusunda çözümler geliştirileceğini ve uğranacak şehirlerde üniversite öğrencileriyle bir araya gelineceğini dile getirdi.

Nacar, etkinliğin katılımcıların kariyerinde önemli bir iz bırakacağını vurguladı.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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