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HAVELSAN tarafından geliştirilen BARKAN, UNIROBOTICS TRAKON LITE ile gücüne güç katıyor!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
HAVELSAN tarafından geliştirilen BARKAN, UNIROBOTICS TRAKON LITE ile gücüne güç katıyor!

Teknoloji Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

CANiK’in de içinde bulunduğu SYS Grubu şirketlerinden UNIROBOTICS tarafından geliştirilen TRAKON LITE Uzaktan Kumandalı Silah Sistemi (UKSS), HAVELSAN’ın BARKAN İnsansız Kara Aracı’na başarıyla entegre edildi. UNIROBOTICS akıllı kule ailesi böylece, hem İnsansız Deniz Araçlarında hem de İnsansız Kara Araçlarında kendini kanıtladı.

Bir SYS Grup şirketi olan UNIROBOTICS, silahlı insansız araçlar konusundaki araştırmalarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz haftalarda DEARSAN Tersanesi tarafından geliştirilen İnsansız Deniz Aracı SALVO'ya Milli Deniz Tipi TRACON LITE uzaktan komutalı silah sistemini (UKSS) entegre eden UNIROBOTICS, şimdi de insansız kara araçlarında gücünü gösteriyor.

UNIROBOTICS, HAVELSAN ile ortaklaşa yürüttüğü BARKAN insansız kara aracı projesinde, TRAKON LITE UKSS'yi ileri teknoloji ile entegre etti. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Repcon Savunma'nın 40 mm otomatik bomba atarını envanterine katarak akıllı sistemlerine bir yenisini daha ekledi.

HAVELSAN tarafından geliştirilen BARKAN, UNIROBOTICS TRAKON LITE ile gücüne güç katıyor! - 1. Resim

"İNSANSIZ KARA ARAÇLARINDA DA KENDİMİZİ KANITLADIK"

UNIROBOTICS Genel Müdürü Ömür Baç, “Savunma sanayimiz insansız hava araçlarından sonra insansız kara araçlarında da doludizgin ilerliyor. Hem vakıf şirketleri hem de özel şirketler tek başlarına ve ortaklı projeler yürüterek, çeşitli konseptlere uygun insansız kara araçlarını TSK başta olmak üzere tüm dost ve müttefik ülkelerin envanterine kalifiye edip sahaya sürüyorlar.

Bunlardan bir tanesi de UNIROBOTICS TRAKON LITE ve REPKON 40 mm otomatik bomba atar ile donatılan HAVELSAN’ın geliştirmiş olduğu BARKAN İnsansız Kara Aracı oldu. Geçtiğimiz haftalarda da TRAKON LITE’ı, DEARSAN’ın üretmiş olduğu SALVO İnsansız Deniz Aracı üzerinde de görmüştük.

Şimdi ise bambaşka bir konseptle yeni bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. İnsansız sistemlerle hem ülkemizin dışa bağlılığını önemli ölçüde azaltırken hem de yüksek katma değeri ile ekonomimize ciddi bir kazanç sağlayacağımıza inanıyoruz. Bu ürünlerimizin çok yakında ihracat potansiyelleri ile de büyük bir katma değer oluşturmasını hedefliyoruz” dedi.

HAVELSAN tarafından geliştirilen BARKAN, UNIROBOTICS TRAKON LITE ile gücüne güç katıyor! - 2. Resim

BARKAN 2023 YILINDA ENVANTERE GİRDİ

Güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan orta sınıf 1. seviye insansız kara aracı BARKAN, saha testlerinin ardından 2023 yılında envantere girdi. BARKAN, sahip olduğu özelliklerle güvenlik güçlerine karşı asimetrik tehditleri ortadan kaldırmanın yanı sıra zorlu arazi ve sert hava şartlarının üstesinden gelebiliyor.

Yüksek riskli askeri görevlerde muharebe etkinliğini artıran BARKAN, çeviklik gerektiren birçok senaryoda ileri güvenlik sağlamak üzere tasarlandı. Modüler yapısı, son teknoloji faydalı yük opsiyonları ve ileri otonom özellikleriyle BARKAN, farklı tip silahlarla taarruz, ekipman taşıma, yaralı intikali, bomba imha, keşif ve gözetleme, savaş hasar keşfi gibi birbirinden farklı görevleri yerine getirebiliyor. BARKAN, sürü altyapısıyla diğer otonom araçlarla ortak harekât gerçekleştirebiliyor. BARKAN ayrıca saatte 13 kilometreden fazla hıza ulaşıp, 5 saatten uzun süre görev yapabiliyor.

HAVELSAN tarafından geliştirilen BARKAN, UNIROBOTICS TRAKON LITE ile gücüne güç katıyor! - 3. Resim

İNSANSIZ ARAÇLAR DAHA ETKİLİ

2020 yılında CANiK’in iştiraklerinden biri olarak kurulan UNIROBOTICS, platformlara entegre edilecek silah sistemlerinin daha etkin bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla yüksek teknoloji mekatronik çözümler geliştiriyor. Silah sistemlerinin operatörlerine yardımcı olacak ve destek verecek akıllı mekanizmalara odaklanan UNIROBOTICS, aktif dengeleyicili silah kaideleri, kara, deniz ve hava platformları için uzaktan kontrollü silah sistemleri ve silah yönetim sistemleri geliştirilmesine yönelik çalışmalar sunuyor.

Önceki haftalarda DEARSAN tarafından dizayn ve inşa edilen SALVO Silahlı İnsansız Deniz Aracı’nda (SİDA) UNIROBOTICS’in geliştirdiği Deniz Tipi TRAKON LITE UKSS başarı ile entegre edildi. Yine UNIROBOTICS tarafından üretilen TRAKON TARGAN UKSS ise Türk Deniz Kuvvetleri’nin hizmetine sunulma aşamasında. Son olarak HAVELSAN’ın orta sınıftaki insansız kara aracı (İKA) BARKAN’a 7,62, 5,56 mm gibi makineli tüfeklerden 12,7 mm gibi ağır makineli tüfeklere kadar farklı silahları taşıyabilen TRAKON LITE entegrasyonu gerçekleştirildi.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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