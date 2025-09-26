Huawei MatePad 12X Türkiye'de satışa sunuldu! İşte Huawei MatePad 12Xin özellikleri

Huawei'nin profesyonel üreticiler, serbest çalışanlar ve öğrenciler için tasarladığı en yeni tableti Huawei MatePad 12X'i Türkiye'de satışa çıktı. MatePad 12X, ekran teknolojisi, kalemi ve bilgisayar düzeyinde verimlilik sunan özellikleriyle mobil çalışma ve üretim deneyimini yeniden tanımlıyor.

PARAZİT IŞIĞI YÜZDE 99 YOK EDİYOR

Huawei MatePad 12X, "ilham nerede gelirse gelsin, ofisin orası" mottosunu hayata geçiriyor. Cihazın kalbinde yer alan 12 inçlik ultra-net PaperMatte ekran, nano ölçekli aşındırma teknolojisi sayesinde ekran parlamasını yüzde 50, ortamdaki parazit ışığı ise yüzde 99'a varan oranda ortadan kaldırıyor. Bu sayede en parlak güneş ışığı altında bile kristal netliğinde bir görüntü sunarak, kullanıcıların kafe, park veya balkon gibi mekanları verimli birer çalışma alanına dönüştürmesine olanak tanıyor. 555 gram ağırlığı, 5,9 milimetre inceliği ve 10100 mAh'lik piliyle gün boyu kesintisiz bir deneyim vaat ediyor.

Huawei M-Pencil Pro, binlerce yıllık üreticilik mirasını güncel teknolojiyle birleştiren bir köprü görevi görüyor. Sanatçıların ve yazarların kas hafızasına işlenmiş geleneksel teknikler, MatePad 12X'in dijital tuvalinde yeniden hayat buluyor.

Bir ressamın fırçasını döndürerek yönünü ayarlaması gibi, M-Pencil Pro'nun "döndürme hareketi" de bu tekniği dijital ortamda yeniden oluşturuyor. Ayrıca, bu yeni kalemin arkasında bulunan tuş sayesinde tablet içi uygulamalara çok daha hızlı geçiş sağlıyor. 16 bin fazla basınç algılama seviyesi, en hafif dokunuşların bile ekrana mükemmel bir şekilde aktarılmasını sağlarken, PaperMatte ekranın sunduğu kağıt benzeri his, dijital üretim sürecine tatmin edici bir dokunsallık katıyor.

ÜRETMEK İÇİN AKILLI HIZLANDIRICI

Huawei MatePad 12X, üretim sürecindeki engelleri ortadan kaldıran akıllı bir ortak olarak çalışıyor. M-Pencil Pro'nun ucundaki hızlı düğme tek basışla Huawei Notlar'ı açarken, kalemi sıkma hareketiyle açılan radyal menü en sık kullanılan araçlara anında erişim sağlıyor.

Huawei Notlar'ın yapay zeka destekli el yazısı düzeltme özelliği en dağınık notları bile anında temiz ve okunaklı hale getiriyor. Wondershare Filmora gibi profesyonel uygulamalarla bilgisayar düzeyinde video düzenleme imkanı sunan tablet, fikirden son ürüne giden yolu hiç olmadığı kadar kısaltıyor.

HUAWEI MATEPAD 12X NE KADAR, KAÇ TL?

Huawei MatePad 12X'in kalemsiz versiyonu 24 bin 999 lira fiyatla satışa sunuluyor. Fiyata 4 bin 499 TL değerinde hediye klavye dahil. Kalemli versiyonu ise 26 bin 999 bin lira fiyatla satışa sunuluyor. Fiyata 4 bin 499 lira değerinde hediye klavye ve 5 bin 999 bin değerinde hediye M-Pencil Pro da dahil ediliyor.