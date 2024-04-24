Huawei, Microsoft'un mobil işlemcilerinde yaptığı hataları iOS ve Android karşısında yapmak istemiyor!

Huawei, ABD yaptırımlarının Google'ın Android'ine erişimi kısıtlamasının ardından 2019'da piyasaya sürdüğü kendi telefon platformu HarmonyOS'u küresel olarak genişletmeyi planlıyor. Huawei, iOS ve Android ile rekabet edebilmek için popüler uygulamaları kendi platformuna taşıyarak ve geliştiricilerin platforma alışmasını teşvik ederek HarmonyOS için güçlü bir uygulama ekosistemi oluşturmayı hedefliyor.

Huawei, HarmonyOS'u dünya çapında genişletmeyi planlıyor. HarmonyOS, Huawei'nin kendi telefonlarında kullandığı mobil işletim sistemi. ABD yaptırımlarının ardından Huawei, Google'ın Android yazılımına daha fazla erişimini engellemesinin ardından 2019 yılında piyasaya kendi mobil işletim sistemini duyurmuştu.

Microsoft da aynı yıl Windows telefonlarını artık üretmeyeceğini duyurmuştu.

Huawei, iOS ve Android platformlarında bulunan uygulamaları HarmonyOS'a getirmek için yoğun bir mesai içerisinde. Huawei'ye göre, bu uygulamaların 4.000'den fazlası halihazırda aktarılmış durumda ve geriye kalan 1.000 uygulama için Huawei geliştiricilerle iletişim halinde.

Huawei Başkan Yardımcısı ve Dönüşümlü Başkanı olarak görev yapan Eric Xu açıklamalarda bulundu:

"Çin pazarında, Huawei akıllı telefon kullanıcıları zamanlarının yüzde 99'unu yaklaşık 5.000 uygulamada geçiriyor. Bu nedenle, işletim sistemini ve uygulama ekosistemini gerçekten birleştirme çabamız kapsamında 2024 yılını ilk olarak bu uygulamaları HarmonyOS'a taşımakla geçirmeye karar verdik. Diğer uygulamaların da HarmonyOS'a taşınmasını teşvik ediyoruz." dedi.

5G BÜYÜMEDE OLDUKÇA ÖNEMLİ

MsPowerUser'a göre, HarmonyOS, Huawei'nin Mate 60 Pro gibi 5G akıllı telefonları piyasaya sürmesi sayesinde oldukça yüksek büyüme rakamlarına ulaştı. Platform 2023'ün dördüncü çeyreğinde küresel pazarda yüzde 4'lük bir pazar payına sahipti. Çin'de bu rakam yüzde 16 seviyelerine ulaştı.

Açıklanan rakamlara göre, HarmonyOS, Android ve iOS'un ardından en büyük üçüncü mobil işletim sistemi oldu.

WİNDOWS PHONE'A NE OLDU?

Microsoft tarafından piyasaya sürülen Windows Phone, kullanıcılar tarafından çok sevilse de, uygulama geliştiricileri işletim sistemine gerekli desteği vermemişti.

Bir başka engel de Microsoft'un lisanslama modeliydi. Android'in ücretsiz ve açık kaynaklı yapısının aksine Microsoft, Windows Phone'u kullanmak için telefon üreticilerinden bir ücret talep ediyordu. Bu engel, platformun bazı üreticiler tarafından benimsenmesini sınırladı.

Windows Phone'un geliştirilmesi 2019 yılında resmen durduruldu. Microsoft'un akıllı telefon pazarına girme girişimi, iOS ve Android gibi iki dev mobil işletim sistemi karşısında rekabet edemedi.

HarmonyOS'un Çin dışında yüksek pazar paylarına ulaşıp ulaşmayacağı tartışmaları devam etmekte. Ancak Huawei, HarmonyOS'u başarılı bir mobil işletim sistemi yapma konusunda kararlı ve platforma büyük yatırımlar yapıyor.