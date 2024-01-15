IMF'den çarpıcı rapor, yapay zeka işsizlik oranını artıracak

15 Ocak 2024 12:57 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 13:51

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yapılan bir araştırma, yapay zeka teknolojisinin iş gücünün yüzde 40’ını etkileyebileceğini ortaya koydu. Dünya genelinde önemli bir gelişme olarak görülen yapay zeka teknolojisinin iş gücüne yönelik potansiyel etkisi endişeleri arttırdı.

IMF raporuna göre yapay zeka, yüksek eğitimli profesyonellerin alanı olan incelikli akıl yürütme, problem çözme veya karmaşık veri yorumlama gibi yeteneklere ihtiyaç duyulan iş alanlarında insanların yerini alabilir. Yapay zekanın dünya çapındaki iş gücünün yüzde 40'ını etkileyebileceği ifade edilen raporda, bu oranın gelişmiş ekonomilerde yüzde 60'a kadar çıkabileceği kaydedildi.

IMF söz konusu çalışmada yapay zekanın toplum üzerindeki sonuçlarını tahmin etmenin zor olduğunu, ancak bu teknolojinin gelecekte gelir eşitsizliğini daha da arttırabileceğini belirtti. Yapay zekanın birçok alanda çalışma hayatına fayda sağlayabileceği ama gelişmekte olan ekonomilerin yapay zekanın avantajlarından faydalanma ihtimalinin çok daha düşük olduğu vurgulandı.

"DÜNYA TEKNOLOJİK DEVRİMİN EŞİĞİNDE"

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, dünyanın verimliliği, küresel ekonomik büyümeyi artırabilecek bir teknolojik devrimin eşiğinde olduğunu ancak bunun sonucunda bazılarının geçim kaynaklarını kaybedebileceğini söyledi.

Konuyla ilgili çoğu senaryoya göre yapay zekanın eşitsizliği daha da kötüleştireceğini belirten Georgieva, politika yapıcıların teknolojinin toplumsal gerilimleri artırmasını önlemek için planlı olarak hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

YAPAY ZEKA İŞİNİZİ ELİNİZDEN ALABİLİR

Son yıllarda hızla gelişen yapay zeka teknolojisinin yaygınlaşması, faydalarını ve risklerini ön plana çıkardı. IMF, yapay zekanın özellikle gelişmiş ülkelerdeki mesleklerin daha büyük bir kısmını (yüzde 60 civarında) etkilemesinin muhtemel olduğunu belirtiyor.

Araştırmadaki senaryolara göre, çalışanlar üretkenliklerini artıracak yapay zeka entegrasyonundan faydalanabilir. Bu yüzden, yapay zekayı kullanan insanların işini kaybetme ihtimali daha düşük görünebilir. Ancak bu teknoloji, halihazırda insanlar tarafından yapılan pek çok önemli işi yapabilecek seviyeye geliyor. Bu, emek talebini düşürebilir, maaşları etkileyebilir ve hatta bazı işleri tamamen ortadan kaldırabilir.