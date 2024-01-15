NASA'nın Ay aracı Peregrine Dünya'ya düşecek

15 Ocak 2024 09:11 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 09:54

Ay'a iniş aracı Peregrine, taşıdığı bilimsel yüklerle birlikte muhtemelen Dünya'nın atmosferinde yanacak. Özel uzay firması Astrobotic, keşif aracının Ay mesafesine ulaştığını açıklamıştı ancak gelen son bilgilere göre, araç Dünya'ya doğru geri dönüyor.

X'teki (Twitter) açıklamasına göre Astrobotic, fırlatıldıktan kısa bir süre sonra anormallik yaşayan ve o zamandan beri yakıt sızdıran aracın Dünya atmosferinde yanmasını bekliyor.

Şirket, uzay aracının son durumunu tartışmak üzere 18 Ocak Perşembe günü NASA ile bir basın toplantısı düzenlemeyi planlıyor.

PEREGRINE AY GÖREVİNE NE OLDU?

8 Ocak günü Astrobotic firması tarafından geliştirilen ve NASA'nın bilimsel yüklerini taşıyan Peregrine uzay aracı, United Launch Alliance'ın (ULA) yeni Vulcan Centaur roketinin üzerinde uzaya gönderildi. Böylece Peregrine, yaklaşık 1 ay sürmesi beklenen Ay yolculuğuna başlamıştı ancak saatler sonra görevde bir sorun oluştu ve uzay aracının yakıtının bitmek üzere olduğu açıklandı.

Yine de Peregrine'de ortaya çıkan sızıntıya rağmen araç düşünüldüğünden çok daha uzun süre dayandı ve Astrobotic halen son durumunu sürekli olarak güncellemeye devam ediyor.

Günler önce şirket, artık Ay yüzeyine yumuşak iniş yapma ihtimali olmadığını açıklamıştı ancak tam olarak nereye varacağı konusunda bazı belirsizlikler vardı.

Peregrine Ay mesafesine ulaşmayı başardı, Cuma günü Dünya'dan 238 bin mil ve ardından Cumartesi günü 242 bin mil uzaklaştı fakat Dünya'ya doğru dönüyor.

Her şey planlandığı gibi gitmiş olsaydı, Peregrine fırlatıldıktan yaklaşık 15 gün sonra Ay ile buluşacak ve bu noktada Dünya yörüngesinden Ay yörüngesine geçişe başlayabilecekti. Aracın fırlatılmasının üzerinden 6 gün geçti ve Peregrine'in azalan yakıt deposunun aracı 9 gün daha taşıması pek mümkün görünmüyor.

Astrobotic, "Aracın yörüngesine ilişkin tahminlere belirsizlik katan yakıt sızıntısı nedeniyle analiz çabalarımız zorluydu. Son değerlendirmemiz artık uzay aracının Dünya'ya doğru bir yolda olduğunu ve muhtemelen Dünya atmosferinde yanacağını gösteriyor." şeklinde yeni bir açıklama yaptı.

Peregrine Mission 1'in bu şekilde bitmesi aslında kimseyi şaşırtmadı, çünkü Ay'a inişin oldukça zor olduğu biliniyor.