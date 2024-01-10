NASA'da 50 yıl sonra gelen hüsran, Peregrine Ay'a çakılmak üzere

10 Ocak 2024 10:15 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 10:17

Uzay robotları firması Astrobotic tarafından yapılan açıklamada, NASA tarafından Ticari Ay Yükü Hizmetleri (CLPS) girişimi çerçevesinde Pazartesi günü Vulcan Centaur roketi ile fırlatılan Peregrine uzay aracının Ay'a yumuşak iniş yapma şansının olmadığı açıklandı. Astrobotic, Peregrine uzay aracının 32 saattir çalıştığını belirterek, "Yakıt sızıntısı göz önüne alındığında ne yazık ki Ay'a yumuşak iniş şansı yok. Ancak aracı bir uzay aracı olarak kullanmaya devam etmek için hala yeterli yakıtımız var. Ekip tahminlerini güncelledi ve şu anda yaklaşık 40 saat içinde yakıtın tükenmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Açıklamada, ekibin, Peregrine'nin operasyonel ömrünü uzatmanın yollarını bulmak için çalışmaya devam ettiği belirtildi.

AY'A YUMUŞAK İNİŞTE TARİHİ BİR GÖREV OLARAK GÖRÜLÜYORDU

Peregrine’nin 23 Şubat'ta Ay yüzeyi hakkında veri toplamayı amaçlayan 20 faydalı yük ile Ay'a iniş yapması planlanıyordu. ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan dün yerel saatle 02.18’de Vulcan roketiyle başarılı şekilde fırlatılan Peregrine uzay aracı, NASA’nın 1972 yılından bu yana ilk Ay misyonu olma özelliği taşıyor.

Peregrine, Pazartesi günü fırlatma roketinden ayrılmasının ardından sorunla karşılaştı. BBC'nin haberine göre, Astrobotic yaptığı açıklamada, "Yakıt sızıntısı göz önüne alındığında, ne yazık ki Ay'a yumuşak iniş yapma şansı yok" şeklinde bilgi verdi.

Şirket, projede çalışan mühendislerin tahminlerini güncellediğini belirterek, "Şu anda yaklaşık 40 saat içinde yakıtın tükenmesini bekliyoruz. Ekip Peregrine'in operasyonel ömrünü uzatmanın yollarını bulmak için çalışmaya devam ediyor" ifadesini kullandı.

PEREGRİNE'NİN YAKITI BİTMEK ÜZERE

1,2 ton ağırlığındaki araç, Şubat ayı sonlarında iniş yapmak amacıyla Pazartesi günü Florida'dan fırlatıldı. Ancak yolculuğunun ilk birkaç saatinde mühendisler Ay'a inecek aracın bataryasını şarj etmek için güneş panellerini Güneş yönünde tutmakta zorlandığını fark etti.

Kısa süre içerisinde bunun nedeninin Peregrine’i ekseninden çıkaran itme sistemi içindeki büyük bir sızıntı olduğu anlaşıldı.

Peregrine'in itiş sistemi, uçuş sırasında doğru yönü korumak için daha fazla çalışmak zorunda kaldı. Bu da azalan yakıt kaynağının daha da fazlasını tüketmesine neden oldu.

Şirket, uzay aracının yuvarlanması öncesinde iki günden az yakıtının kaldığını hesapladı.

Yakıtın bitmesi durumunda ise güneş panelleri artık güneş ışığı depolayamayacak ve Peregrine hızla güç kaybedecek.