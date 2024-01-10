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    NASA Ay'a inemeyecek, Artemis görevinin tarihi yine ertelendi

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 2025 yılında yapmayı planladığı Ay'a iniş görevini erteledi. Yeni karara göre astronotlar en erken 2026'da Ay yüzeyine adım atacak. NASA en son 1972 yılında Apollo 17 göreviyle Ay'a astronot indirmişti.

    NASA Ay&#039;a inemeyecek, Artemis görevinin tarihi yine ertelendi
    Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

    NASA, bilimsel incelemelerde bulunmak üzere Ay'a astronot gönderilmesini öngören Artemis Misyonu'nda, mürettebatın Ay'a inişinin 2026'ya ertelendiğini bildirdi. Uzay ajansından yapılan yazılı açıklamada, uzay aracıyla ilgili güvenlik endişelerinin yanı sıra astronotların giysisi ve iniş araçlarıyla ilgili sorunlar yaşandığı belirtildi. Açıklamada, bu kapsamda astronotların aya inişinin Eylül 2026'ya ertelendiği bilgisi verildi.

    Projenin tarihindeki değişikliğin başlıca nedenini "mürettebat güvenliği" olduğu vurgulanan açıklamada, ekiplerin tüm zorlukları titizlikle ele aldığı ifade edildi.

    NASA Başkanı Bill Nelson, yaptığı açıklamada, "Güvenlik bizim en önemli önceliğimizdir." ifadesini kullandı.

    ARTEMİS GÖREVİYLE AY'A 4 ASTRONOT GÖNDERİLECEK 

    Nelson, söz konusu gecikmelerin Artemis ekiplerine zorlukları aşmak için daha fazla zaman kazandıracağını kaydetti.

    Artemis Misyonu bağlamında Ay'a bilimsel incelemelerde bulunmak üzere 4 astronot gönderilmesi planlanıyor.

    ABD, aynı program çerçevesinde Ay'da kalıcı bir üs kurulması ve Ay'ın hem Mars yolculuğu için bir durak olarak kullanılması hem de burada değerli madenlerin çıkarılmasını öngörüyor.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    NasaArtemis
    Haberler > Teknoloji > NASA Ay'a inemeyecek, Artemis görevinin tarihi yine ertelendi
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