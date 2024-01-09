Gökyüzünde şenlik var, 2024 astronomik açıdan özel bir yıl olacak

9 Ocak 2024 11:53 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 11:57

Bu yıl gökyüzü etkinlikleri açısından özel bir yıl olacak. Ay’ın Güneş’in yüzünü tamamen kapattığı tam Güneş tutulması 8 Nisan’da gerçekleşecek. Bu, Aralık 2021’den bu yana dünyanın herhangi bir yerinde görülebilen ilk tam Güneş tutulması olacak.

Senede genellikle üç veya dört “süper ay” gerçekleşirken 2024’te iki defa olacak. Gezegenin neresinde olursanız olun görülebilir olan süper ayın ilki 18 Eylül’de gerçekleşecek, yılın ikinci süper ayı 17 Ekim’de görülecek. Bu yıl 8 Eylül’de Satürn, Dünya’ya en yakın konumuna gelecek, sarı rengi ve sabit ışığıyla yıldızlardan ayrılacak olan Satürn, çıplak gözle ayırt edilebilecek. Dünyayı teğet geçecek olan Pons-Brooks Kuyruklu Yıldızı 21 Nisan 2024 tarihinde çıplak gözle görülebilecek. Gökbilimciler, Everest Dağı’nın üç katı büyüklüğündeki kuyruklu yıldızın uzayda patladığını ve şu anda Dünya’ya doğru savrulduğunu açıkladı. Bazıları at nalına benzeyen şeklin Star Wars’taki Millennium Falcon uzay gemisini de andırdığını düşünüyor. Uzay taşı, ünlü Halley kuyruklu yıldızı büyüklüğünde ve Dünya’da en son 1954 yılında çıplak gözle görülebilmişti.

NASA, 52 YIL SONRA AY’A İNECEK

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 1972 yılından bu yana ilk Ay misyonuna başlıyor. Ay’a inmesi planlanan ilk ticari iniş aracını taşıyan Vulcan Centaur roketi dün Florida’dan fırlatıldı. Uzay aracının 23 Şubat’ta Ay’a yumuşak iniş yapması bekleniyor.

METEOR YAĞMURLARI

Quadrantids (3-4 Ocak)

Lyrid (22-23 Nisan)

Eta Aquariids (6 Mayıs)

Alpha Capricornids (30 Temmuz)

Delta Aquariids (30 Temmuz)

Perseids (12-13 Ağustos)

Draconids (8-9 Ekim)

Orionids (21-22 Ekim)

Taurids (12-13 Kasım)

Leonids (18 Kasım)

Geminids (14-15 Aralık)

Ursids (23 Aralık)