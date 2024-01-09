Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Gökyüzünde şenlik var, 2024 astronomik açıdan özel bir yıl olacak

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Bu yıl tam Güneş tutulması olacak, Pons-Brooks Dünya’yı teğet geçecek, Satürn, Dünya’ya en yakın konuma gelecek, çok sayıda meteor yağmuru yaşanacak.

    Gökyüzünde şenlik var, 2024 astronomik açıdan özel bir yıl olacak
    Teknoloji Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Bu yıl gökyüzü etkinlikleri açısından özel bir yıl olacak. Ay’ın Güneş’in yüzünü tamamen kapattığı tam Güneş tutulması 8 Nisan’da gerçekleşecek. Bu, Aralık 2021’den bu yana dünyanın herhangi bir yerinde görülebilen ilk tam Güneş tutulması olacak.
    Senede genellikle üç veya dört “süper ay” gerçekleşirken 2024’te iki defa olacak. Gezegenin neresinde olursanız olun görülebilir olan süper ayın ilki 18 Eylül’de gerçekleşecek, yılın ikinci süper ayı 17 Ekim’de görülecek. Bu yıl 8 Eylül’de Satürn, Dünya’ya en yakın konumuna gelecek, sarı rengi ve sabit ışığıyla yıldızlardan ayrılacak olan Satürn, çıplak gözle ayırt edilebilecek. Dünyayı teğet geçecek olan Pons-Brooks Kuyruklu Yıldızı 21 Nisan 2024 tarihinde çıplak gözle görülebilecek. Gökbilimciler, Everest Dağı’nın üç katı büyüklüğündeki kuyruklu yıldızın uzayda patladığını ve şu anda Dünya’ya doğru savrulduğunu açıkladı. Bazıları at nalına benzeyen şeklin Star Wars’taki Millennium Falcon uzay gemisini de andırdığını düşünüyor. Uzay taşı, ünlü Halley kuyruklu yıldızı büyüklüğünde ve Dünya’da en son 1954 yılında çıplak gözle görülebilmişti.

    NASA, 52 YIL SONRA AY’A İNECEK

    ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 1972 yılından bu yana ilk Ay misyonuna başlıyor. Ay’a inmesi planlanan ilk ticari iniş aracını taşıyan Vulcan Centaur roketi dün Florida’dan fırlatıldı. Uzay aracının 23 Şubat’ta Ay’a yumuşak iniş yapması bekleniyor. 

    METEOR YAĞMURLARI

    Quadrantids    (3-4 Ocak)
    Lyrid    (22-23 Nisan)
    Eta Aquariids    (6 Mayıs)
    Alpha Capricornids    (30 Temmuz)
    Delta Aquariids    (30 Temmuz)
    Perseids    (12-13 Ağustos)
    Draconids    (8-9 Ekim)
    Orionids    (21-22 Ekim)
    Taurids    (12-13 Kasım)
    Leonids    (18 Kasım)
    Geminids    (14-15 Aralık)
    Ursids    (23 Aralık)

    NasaAbd
    Haberler > Teknoloji > Gökyüzünde şenlik var, 2024 astronomik açıdan özel bir yıl olacak
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Apple Vision Pro'nun çıkış tarihini açıkladı - TeknolojiApple Vision Pro'nun çıkış tarihini açıkladıSamsung'dan dünyanın ilk saydam MicroLED ekranı - TeknolojiSamsung'dan dünyanın ilk saydam MicroLED ekranıTelefonunu şarja takıp uyuyanlar faciayla karşılaşabilir - TeknolojiTelefonunu şarja takıp uyuyanlar faciayla karşılaşabilirApple satışlarında sürpriz düşüş - TeknolojiApple satışlarında sürpriz düşüşAy'ın 'karanlık yüzü'nün gizemi çözülecek - TeknolojiAy'ın 'karanlık yüzü'nün gizemi çözülecekLiselilerden anahtarlık şeklinde deprem kiti - TeknolojiLiselilerden anahtarlık şeklinde deprem kitiLüks otomobiller yerli 3 boyutlu yazıcıdan çıkıyor - TeknolojiLüks otomobiller yerli 3 boyutlu yazıcıdan çıkıyorHam madde arayışı kızıştı, uzay madenciliği başlıyor - TeknolojiHam madde arayışı kızıştı, uzay madenciliği başlıyorYapay zeka kritik eşiği geçti - TeknolojiYapay zeka kritik eşiği geçtiApple, binlerce iPhone sahibine tazminat ödüyor - TeknolojiApple, binlerce iPhone sahibine tazminat ödüyor
    Sonraki Haber Yükleniyor...