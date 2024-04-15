Infortrend, yapay zeka teknolojilerini hızlandıracak yeni teknolojisini tanıttı

Son teknoloji EonStor, GS 5000U U.2 NVMe hibrit flaş birleşik depolama serisinin piyasaya sürüldüğü duyuruldu.

Kurumsal depolama sağlayıcısı Infortrend, yapay zeka, makine öğrenimi (ML) ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) uygulamalarını hızlandırmak için özel olarak tasarlanan son teknoloji EonStor GS 5000U U.2 NVMe hibrit flaş birleşik depolama serisinin piyasaya sürüldüğünü duyurdu.

EonStor GS 5000U U.2 NVMe hibrit flash depolama serisinin piyasaya sürülen ilk modeli olan EonStor GS 5024UE, yapay zeka ve HPC uygulamaları için üstün performans kazanımları sağlamak üzere birçok önemli iyileştirme sunuyor.

YAPAY ZEKA PROGRAMLARINI HIZLANDIRACAK

Infortrend Technology'de Kıdemli Ürün Planlama Direktörü Frank Lee, "Gerçek zamanlı işleme gerektiren HPC, AI ve ML iş yükleri için üst düzey performans sunan ve kuruluşların istenen iş sonuçlarına hızlı bir şekilde ulaşmalarına yardımcı olan EonStor GS 5024UE ile depolama portföyümüzün genişletildiğini duyurmaktan heyecan duyuyoruz" dedi.