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iPhone 17'de metalens sürprizi: Dinamik Ada küçülüyor mu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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iPhone 17&#039;de metalens sürprizi: Dinamik Ada küçülüyor mu?
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple’ın 2025’te tanıtacağı iPhone 17 serisinde, Dinamik Ada boyutunun küçüleceği konuşuluyor. Tüm modellerde metalens teknolojisi kullanılacak mı? İşte analistlerin farklı görüşleri...

Apple'ın merakla beklenen yeni nesil iPhone 17 serisiyle ilgili dikkat çekici iddialar ortaya çıktı. GF Securities'in deneyimli Apple analisti Jeff Pu, serinin tamamında (iPhone 17, iPhone 17 Air ve iPhone 17 Pro dahil olmak üzere) Face ID için metalens teknolojisinin kullanılacağını öne sürdü. 

iPhone 17'de metalens sürprizi: Dinamik Ada küçülüyor mu? - 1. Resim

Pu'nun yatırımcılara sunduğu raporda, daha önce sadece Pro Max modelinde kullanılacağı düşünülen metalens teknolojisinin artık tüm iPhone 17 modellerine entegre edileceği vurgulandı. Aynı iddialar, Çin merkezli sızıntı kaynağı Digital Chat Station tarafından da desteklenirken, teknoloji meraklılarının gözleri Apple'dan gelecek resmi açıklamalara çevrildi.

iPhone 17'de metalens sürprizi: Dinamik Ada küçülüyor mu? - 2. Resim

Ancak ünlü analist Ming-Chi Kuo, bu konuda farklı bir görüşte. Kuo'ya göre iPhone 17 serisinde Dinamik Ada boyutunda büyük bir değişiklik beklenmiyor. Analist, önemli değişimin 2026'da tanıtılacak iPhone 18 Pro modellerinde ekran altı Face ID ile gerçekleşeceğini savunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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