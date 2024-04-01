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Haberler > Teknoloji > Linkedin, Instagram'a rakip oluyor!

Linkedin, Instagram'a rakip oluyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Linkedin, Instagram&#039;a rakip oluyor!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Linkedin, Instagram ve Tiktok benzeri bir dikey videolardan oluşan yeni bir özelliği test ediyor. Bu özellik şu anda Linkedin tarafından test aşamasında ve yakın zamanda duyurulması planlanıyor. Bu özellik kısa bir süreliğine Linkedin uygulamasında gezinme çubuğunda "Video" sekmesinde fark edildi. 

Yeni video düğmesine dokunduğunuzda, aşağı kaydırabileceğiniz kısa videolardan oluşan bir sekme ile karşılaşacaksınız. Videoları beğenebilir, yorum yazabilir ve Linkedin'de bulunan arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Şirket şu anda ana ekranda hangi videoları kullanıcılarına önereceği hakkında ayrıntı vermedi. 

Linkedin platformuna özel olarak içerik üretecek kişilerin dikkat etmesi gereken en önemli şey hedef kitle. Linkedin'e üye olan insanların geneli çalışan insanlar olduğu için içerik üreticileri komediden yemek pişirme videolarına kadar videolar üretebilecekler.

Linkedin, Instagram'a rakip oluyor! - 1. Resim

Microsoft'un sahibi olduğu Linkedin, çalışan insanların kısa ve hemen tüketilebilir videoları platformda istediğini ve bu nedenle kullanıcıların ilgili videoları keşfetmesi için yeni bir yol test ettiğini söylüyor. Bu özellik erken test aşamasında olduğundan çoğu kişinin henüz bu özelliğe erişimi olmayacak. Son günlerde kullanıcılar tarafından bu özellik fark edildi ve şirket testleri TechCrunch'ta doğrulandı.

Linkedin'de yıllardır içerik üreten insanların bu yeni özelliği nasıl karşılayacağı henüz bilinmiyor. Linkedin daha önce hikayeler özelliğini test edip platformdan kaldırmıştı. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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