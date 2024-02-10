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    • LinkedIn'dan kullanıcılarına 10 online ücretsiz kurs

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
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    LinkedIn, Ücretsiz Kurs, Haber

    Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İş dünyasındaki kişilerin diğer kişilerle iletişim kurmasını ve bilgi alışverişi yapmasını amaçlayan profesyonel sosyal iş ağı ve sosyal paylaşım platformu LinkedIn, kullanıcılarına online ücretsiz kurslar sunuyor. İşte cebinizden bir kuruş vermeden faydalanabileceğiniz 10 Ücretsiz kurs.

    Sosyal iş ağı ve paylaşım platformu LinkedIn, kullanıcılarına kolaylıklar sunmaya devam ediyor. Platform mesleki ilgi alanlarının yanı sıra ücretsiz çevrimiçi kurslar sunuyor. İşte 2024 yılında beceri kazanmanızı sağlayacak 10 ücretsiz kurs..

    PYTHON

    Yeni başlayan veya uzman bir programcıysanız, bu kurs kesinlikle çok şey öğrenmenize yardımcı olabilir.

    LinkedIn'dan kullanıcılarına 10 online ücretsiz kurs

    BLOCKCHAİN

    Blockchain teknolojisi 2024'te dikkat gerektiriyor. Bu kursta blockchain'in ne olduğunu ve mesleğinize ne gibi katkıların sağladığını öğrenebilirsiniz.

    LinkedIn'dan kullanıcılarına 10 online ücretsiz kurs

    CLOUD COMPUTİNG

    Bu kurs, Cloud Computing ile ilgili dikkate almanız gereken temel kavramlara genel bir bakış edinmenizi sağlar.

    LinkedIn'dan kullanıcılarına 10 online ücretsiz kurs

    ARTİFİCİAL INTELLİGENCE FOUNDATİONS: MACHİNE LEARNİNG

    Yapay Zekanın Temelleri: Makine Öğrenimi. Makine öğrenimi yaşam döngüsünü öğrenin ve ilk modelinizi eğitin.

    LinkedIn'dan kullanıcılarına 10 online ücretsiz kurs

    HANDS ON INTRODUCTİON: SQL

    LinkedIn'dan kullanıcılarına 10 online ücretsiz kurs

    HANDS ON INTRODUCTİON: REACT

    Uygulamalı Giriş: React.React yolculuğunuza başlamak için en iyi kurs.

    LinkedIn'dan kullanıcılarına 10 online ücretsiz kurs

    LEVEL UP: ADVANCED PYTHON

    Seviye Atlama: İleri Python İleri düzey Python kodlama becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olmak için İleri Düzey Python kursu ücretsiz olarak mevcut.

    LinkedIn'dan kullanıcılarına 10 online ücretsiz kurs

    EXCEL: TİPS AND TRİCKS

    Excel: İpuçları ve Püf Noktaları. Dennis Taylor'ın İpuçları ve Püf Noktaları kursu, Excel becerilerinizi geliştirecek güçlü ipuçları, püf noktaları ve kısayollar sunar.

    LinkedIn'dan kullanıcılarına 10 online ücretsiz kurs

    HANDS ON INTRODUCTİON: JAVA

    LinkedIn'dan kullanıcılarına 10 online ücretsiz kurs

    LEVEL UP: SQL

    LinkedIn'dan kullanıcılarına 10 online ücretsiz kurs

     

     

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    LinkedInÜcretsiz Kurs
    Haberler > Teknoloji > LinkedIn'dan kullanıcılarına 10 online ücretsiz kurs
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