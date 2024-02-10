LinkedIn'dan kullanıcılarına 10 online ücretsiz kurs

İş dünyasındaki kişilerin diğer kişilerle iletişim kurmasını ve bilgi alışverişi yapmasını amaçlayan profesyonel sosyal iş ağı ve sosyal paylaşım platformu LinkedIn, kullanıcılarına online ücretsiz kurslar sunuyor. İşte cebinizden bir kuruş vermeden faydalanabileceğiniz 10 Ücretsiz kurs.

Sosyal iş ağı ve paylaşım platformu LinkedIn, kullanıcılarına kolaylıklar sunmaya devam ediyor. Platform mesleki ilgi alanlarının yanı sıra ücretsiz çevrimiçi kurslar sunuyor. İşte 2024 yılında beceri kazanmanızı sağlayacak 10 ücretsiz kurs..

PYTHON

Yeni başlayan veya uzman bir programcıysanız, bu kurs kesinlikle çok şey öğrenmenize yardımcı olabilir.

BLOCKCHAİN

Blockchain teknolojisi 2024'te dikkat gerektiriyor. Bu kursta blockchain'in ne olduğunu ve mesleğinize ne gibi katkıların sağladığını öğrenebilirsiniz.

CLOUD COMPUTİNG

Bu kurs, Cloud Computing ile ilgili dikkate almanız gereken temel kavramlara genel bir bakış edinmenizi sağlar.

ARTİFİCİAL INTELLİGENCE FOUNDATİONS: MACHİNE LEARNİNG

Yapay Zekanın Temelleri: Makine Öğrenimi. Makine öğrenimi yaşam döngüsünü öğrenin ve ilk modelinizi eğitin.

HANDS ON INTRODUCTİON: SQL

HANDS ON INTRODUCTİON: REACT

Uygulamalı Giriş: React.React yolculuğunuza başlamak için en iyi kurs.

LEVEL UP: ADVANCED PYTHON

Seviye Atlama: İleri Python İleri düzey Python kodlama becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olmak için İleri Düzey Python kursu ücretsiz olarak mevcut.

EXCEL: TİPS AND TRİCKS

Excel: İpuçları ve Püf Noktaları. Dennis Taylor'ın İpuçları ve Püf Noktaları kursu, Excel becerilerinizi geliştirecek güçlü ipuçları, püf noktaları ve kısayollar sunar.

HANDS ON INTRODUCTİON: JAVA

LEVEL UP: SQL