Logitech, Yeni AI Yazılımı Logi AI Prompt Builder’i Tanıttı

Logi Options+ uygulaması aracılığıyla kurulumu tamamlanan Yeni Logi AI Prompt Builder, Logitech mouse ve klavyelerini yapay zekanın sınırsız gücüyle buluşturuyor.

Logitech, kullanıcılarının ChatGPT’yi daha hızlı ve akıcı bir şekilde kullanmalarına yardımcı olacak ücretsiz yeni bir araç tanıttı. Yeni Logi AI Prompt Builder, Logitech mouse ve klavyelerine atanan tuşlar ile ChatGPT'yi kolayca erişilebilir hale getiriyor.

Böylece kullanıcılar bilgisayarlarını kullanırken yapay zeka teknolojisini kullanmaya devam edebiliyor. Logi AI Prompt Builder, kullanıcılara Logi Options+ uygulaması üzerinden ücretsiz olarak sunuluyor ve klavye ya da mouse üzerinden bir tuş ile aktif hale getirilebiliyor.

Logitech Türkiye Kategori & Pazarlama Lideri Cihan Önal "Kullanıcılarımız ile dijital deneyimleri arasındaki köprü kuran bir marka olarak, özellikle yapay zekanın sınırsız potansiyeline kolayca erişmek isteyenler için yeni bir aracımız mevcut. Logi AI Prompt Builder, Logi Options+ yazılımıyla uyumlu bir Logitech mouse veya klavyeye sahip olan herkes için yapay zekaya akıcılık sağlayan bir kısayol özelliği taşıyor. Yalnızca ChatGPT ayda yaklaşık 1.6 milyar kez ziyaret ediliyor. Bu sayı, yapay zekanın insanların üretkenlik ve oluşturuculuğunu artırmada aynı zamanda hızlandırmada ne kadar etkili olduğunun da bir yansıması. Logi Al Prompt Builder, Logitech'in yapay zekanın sunduğu birçok fırsat etrafında yenilikler getirdiğinin sadece bir örneği." dedi.