Mayıs ayında Türkiye'nin dijital ekran tercihi: En çok izlenen dizi ve filmler açıklandı

29 Mayıs 2025

Mayıs ayında Türkiye'de dijital platformların en çok izlenen dizi ve filmleri belli oldu. BluTV ve Prime Video yapımları listede öne çıkarken, The Last of Us ve Culpa Tuya zirvenin sahibi oldu.

Türkiye'de dijital içerik platformlarının zirvesi belli oldu! JustWatch tarafından paylaşılan güncel verilere göre, 1-31 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'de dijital platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler sıralandı. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, BluTV, GAİN gibi popüler servislerdeki izlenme oranlarını kapsayan listede dikkat çekici detaylar var. Mayıs Ayının En Çok İzlenen Dizileri: BluTV'de yayınlanan The Last of Us, zirveyi kimseye bırakmadı. Listenin ikinci sırasında, Netflix'in dikkat çeken yapımı Kimler Geldi Kimler Geçti yer alırken, üçüncülük yine BluTV'de yayınlanan Prens oldu. İşte ilk 10: The Last of Us – BluTV Kimler Geldi Kimler Geçti – Netflix Prens – BluTV İlk ve Son – BluTV / TV+ MobLand – TOD Reacher – Prime Video Andor – Disney+ Taht Oyunları – BluTV Zaman Çarkı – Prime Video Sonsuzluk Yolcusu – Netflix Mayıs Ayının En Çok İzlenen Filmleri: Sinema kategorisinde ise Culpa Tuya Prime Video'da zirvede. İkinci sırada yine Prime Video'dan 0000 Kilometre bulunurken, Netflix'te yayınlanan Rüzgara Bırak ise üçüncü sırada yer aldı. İşte o liste: Culpa Tuya – Prime Video 0000 Kilometre – Prime Video Rüzgara Bırak – Netflix Culpa Mía: Londra – Prime Video Hideout in the Sun – GAİN Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk – BluTV Başka Bir Sen – Disney+ Carne – GAİN Aquaman ve Kayıp Krallık – Prime Video Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki – BluTV

