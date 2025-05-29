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Mayıs ayında Türkiye'nin dijital ekran tercihi: En çok izlenen dizi ve filmler açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mayıs ayında Türkiye&#039;nin dijital ekran tercihi: En çok izlenen dizi ve filmler açıklandı
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mayıs ayında Türkiye'de dijital platformların en çok izlenen dizi ve filmleri belli oldu. BluTV ve Prime Video yapımları listede öne çıkarken, The Last of Us ve Culpa Tuya zirvenin sahibi oldu.

Türkiye'de dijital içerik platformlarının zirvesi belli oldu! JustWatch tarafından paylaşılan güncel verilere göre, 1-31 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'de dijital platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler sıralandı.

Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, BluTV, GAİN gibi popüler servislerdeki izlenme oranlarını kapsayan listede dikkat çekici detaylar var.

Mayıs ayında Türkiye'nin dijital ekran tercihi: En çok izlenen dizi ve filmler açıklandı - 1. Resim

Mayıs Ayının En Çok İzlenen Dizileri:

BluTV'de yayınlanan The Last of Us, zirveyi kimseye bırakmadı. Listenin ikinci sırasında, Netflix'in dikkat çeken yapımı Kimler Geldi Kimler Geçti yer alırken, üçüncülük yine BluTV'de yayınlanan Prens oldu.

İşte ilk 10:

  1. The Last of Us – BluTV
  2. Kimler Geldi Kimler Geçti – Netflix
  3. Prens – BluTV
  4. İlk ve Son – BluTV / TV+
  5. MobLand – TOD
  6. Reacher – Prime Video
  7. Andor – Disney+
  8. Taht Oyunları – BluTV
  9. Zaman Çarkı – Prime Video
  10. Sonsuzluk Yolcusu – Netflix

Mayıs Ayının En Çok İzlenen Filmleri:

Sinema kategorisinde ise Culpa Tuya Prime Video'da zirvede. İkinci sırada yine Prime Video'dan 0000 Kilometre bulunurken, Netflix'te yayınlanan Rüzgara Bırak ise üçüncü sırada yer aldı.

İşte o liste:

  1. Culpa Tuya – Prime Video
  2. 0000 Kilometre – Prime Video
  3. Rüzgara Bırak – Netflix
  4. Culpa Mía: Londra – Prime Video
  5. Hideout in the Sun – GAİN
  6. Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk – BluTV
  7. Başka Bir Sen – Disney+
  8. Carne – GAİN
  9. Aquaman ve Kayıp Krallık – Prime Video
  10. Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki – BluTV
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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