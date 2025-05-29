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Suudi Arabistan, Cristiano Ronaldo'yu bırakmak istemiyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Suudi Arabistan, Cristiano Ronaldo&#039;yu bırakmak istemiyor!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Al Nassr'la sözleşmesi biten Cristiano Ronaldo'nun geleceği belirsizliğini korurken, Suudi Arabistan'da gündem Portekizli yıldız oldu. Ülkede kalması için Ronaldo'ya cazip teklifler hazırlanıyor.

Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'daki geleceği belirsizliğini koruyor. 2,5 sezonluk sözleşmesi haziran sonunda sona erecek olan Portekizli yıldızın yeni rotası merak edilirken, Suudi Arabistan'da en önemli gündem maddesi Ronaldo'nun ülkede kalması.

Suudi Arabistan, Cristiano Ronaldo'yu bırakmak istemiyor! - 1. Resim

Arriyadiyah'ın haberine göre Suudi yetkililer, Cristiano Ronaldo'nun ayrılmasını istemiyor. Ronaldo'nun Suudi Arabistan'ın global imajına yaptığı katkının farkında olan yetkililer, yıldız futbolcuyu ülkede tutmak için çeşitli seçenekler hazırladı.

Suudi Arabistan, Cristiano Ronaldo'yu bırakmak istemiyor! - 2. Resim

Suudi basınındaki haberlerde, Al Hilal ve Al Ahli'nin Cristiano Ronaldo için devreye girebileceği aktarılırken, Al Nassr Sportif Direktörü Fernando Hierro da konuyla ilgili, "Cristiano'nun kalması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan, Cristiano Ronaldo'yu bırakmak istemiyor! - 3. Resim

Suudi Arabistan kariyerinde 105 maçta 93 gol atan ve 19 asist yapan Cristiano Ronaldo'nun Avrupa'ya dönüp kariyerindeki 1000 gol hedefini gerçekleştirmek istediği konuşuluyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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