Al Nassr'a böyle veda etti! Cristiano Ronaldo'nun kariyerinde bir ilk

Sırasıyla Sporting Lizbon, Manchester United, Real Madrid ve Juventus'un başarısı için mücadele eden Cristiano Ronaldo, 2,5 sezon formasını giydiği Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'a veda etti. 40 yaşındaki dünyaca ünlü Portekizli yıldız, bu ayrılıkla birlikte 23 yıllık profesyonel futbol kariyerinde bir ilki yaşadı.

Ağustos 2021'de ikinci kez transfer olduğu Manchester United'dan Aralık 2022'de ayrılıp, Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr ile sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo, 2,5 sezonluk maceranın ardından sarı-mavililere veda etti.

KUPASIZ VEDA

NTV Spor'da yer alan habere göre; futbol kariyerinde oynadığı her kulüpte kupa kazanan Portekizli yıldız, ilk kez bir kulüpte kupa kazanmayı başaramadı. Al Nassr'da 105 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 93 gol atarken, takım arkadaşlarına 19 asist yaptı.

GOL KRALI OLDU

40 yaşındaki futbolcu, bu sezon Suudi Arabistan Ligi'nde 25 gol atarak, sezonu gol kralı olarak tamamladı.

"BU BÖLÜM SONA ERDİ"

Sosyal medya hesabında veda paylaşımı yapan Cristiano Ronaldo, "Bu bölüm sona erdi. Ancak hikaye devam ediyor. Her şey için minnettarım" ifadelerini kullandı.