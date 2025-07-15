Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Uçuruma yuvarlanarak ters dönen otomobilde can pazarı

Uçuruma yuvarlanarak ters dönen otomobilde can pazarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Uçuruma yuvarlanarak ters dönen otomobilde can pazarı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesi Karahüseyinli Mahallesi'nde yürekleri ağza getiren bir trafik kazası yaşandı.

Seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Uçurumda mahsur kalan 4 yaralı, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Devlet Bahçeli'den 15 Temmuz mesajı: Vatanımızı ele geçirme projesi yırtılıp atılmıştır
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yozgat'ta vahşet! Muhtar ve oğlunu köyün ortasında katletti - 3. SayfaMuhtar ve oğlunu köyün ortasında katlettiMuğla'da 22 düzensiz göçmen yakalandı - 3. SayfaMuğla'da 22 düzensiz göçmen yakalandıKamyon, 8 metre yükseklikten restoran bahçesine uçtu! - 3. SayfaKamyon, 8 metre yükseklikten restoran bahçesine uçtu!Ağrı’da feci kaza! Motosiklet ticari taksiye çarptı, çift hayatını kaybetti - 3. SayfaMotosiklet ticari taksiye çarptı, çift hayatını kaybettiSivas'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var - 3. SayfaSivas'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştıİSKİ'de korkutan yangın! Patlama sesleri duyuldu, arıtma tesisi cayır cayır yandı - 3. SayfaİSKİ'de korkutan yangın! Patlama sesleri duyuldu, arıtma tesisi cayır cayır yandı
Sonraki Haber Yükleniyor...