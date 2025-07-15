Uçuruma yuvarlanarak ters dönen otomobilde can pazarı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Hatay'ın Arsuz ilçesinde kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Hatay'ın Arsuz ilçesi Karahüseyinli Mahallesi'nde yürekleri ağza getiren bir trafik kazası yaşandı.
Seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Uçurumda mahsur kalan 4 yaralı, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Abdullah Aydemir