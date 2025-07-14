Kocaeli'de yaşanan feci kazada can pazarı! 2 otomobil ile tır çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kocaeli'nde D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında can pazarı yaşandı. 2 otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

D-100 karayolunun Kocaeli geçişinde iki otomobil ve tırın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü ve 1 yaralının olduğu bildirildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

OTOMOBİL PARÇALARA AYRILDI

Kaza, saat 17.30 sıralarında D-100 karayolunun Ankara istikameti Dilovası Rampası mevkisinde meydana geldi. Aynı yönde seyreden ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 DCK 849 ve 34 DKT 578 plakalı otomobiller ile 41 AYC 798 dorse plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 34 DKT 578 plakalı otomobil, tırın düşen dorsesinin altında kaldı. Otomobil paramparça oldu.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobillerde sıkışan sürücü ve yolcuları kurtarmak için çalışma başlattı.

Otomobillerde bulunan 2 kişi olay yerinde, 3 kişi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Tır sürücüsünün ise yaralı olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.