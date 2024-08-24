Merakla bekleniyordu... iPhone 16 ne zaman tanıtılacak?

Apple, düzenleyeceği etkinlikte iPhone 16'yı tanıtacak. Yeni nesil işlemci, gelişmiş kamera sistemi ve daha birçok yenilikle gelen iPhone 16, teknoloji dünyasında yeni bir çığır açacak. Yeni AirPods ve Apple Watch modelleri de etkinlikte tanıtılacak.

Apple'ın merakla beklenen yeni amiral gemisi iPhone 16, 10 Eylül'de tanıtılacak. Yeni özellikler, şık tasarım ve gelişmiş performansla iPhone severleri heyecanlandırıyor.

İPHONE 16'DA NELER VAR?

Yeni iPhone'lar, daha önceki modellere göre birçok yenilik sunuyor. İşte öne çıkan özellikler:

Capture Düğmesi

Geliştirilmiş Ekran

A18 Pro İşlemci

48MP Ultra Geniş Açılı Kamera

Ekrandan Face ID, Wi-Fi 7 ve 5G Advanced

İPHONE 16 RENKLERİ NELER?

Yeni iPhone'lar, çeşitli renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. MacRumors'un haberine göre iPhone 16'da:

Siyah

Beyaz

Yeşil

Sarı

Pembe

Mavi

Mor renk seçenekleri bulunacak.

İOS 18 NE ZAMAN GELECEK?

iPhone 16 serisiyle birlikte iOS 18 işletim sistemi de tanıtılacak. Bu sayede kullanıcılar, yeni iPhone'larında daha akıcı ve gelişmiş bir kullanıcı deneyimi yaşayacaklar.

İPHONE 16 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Yeni iPhone'ların mağazalarda satışa sunulması ve online siparişlerin teslim edilmesi, lansman tarihinden kısa bir süre sonra gerçekleşecek. Tahminlere göre, iPhone 16'lar 20 Eylül'den itibaren kullanıcıların eline ulaşmaya başlayacak.