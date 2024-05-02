Microsoft, Google korkusu yüzünden yapay zeka yatırımlarını artırdı! E-Postalar ortaya çıktı.

Microsoft'un OpenAI yatırımı, Google'ın yapay zeka ilerlemesine ilişkin endişelerden kaynaklanmış olabilir. 2019'daki bir e-postada bir Microsoft yöneticisi, Google'ın yapay zeka yetenekleri konusunda "çok ama çok endişeli" olduğunu belirttiği bir maili Bill Gates ve Satya Nadella'ya gönderdi.

Yeni ortaya çıkan e-postalara göre Microsoft, 2019 yılında Google'ın yapay zeka alanındaki yetenekleri konusunda "çok ama çok endişeli" hale geldi ve OpenAI'ye yatırım yapmasının nedeni de bu olabilir.

Uzun bir e-postada, Microsoft'un baş teknoloji sorumlusu Kevin Scott, CEO Satya Nadella ve Bill Gates'e Google'ın yapay zeka destekli "Gmail'de otomatik tamamlama" özelliğinin "korkutucu derecede iyi olmaya başladığını" söyledi.

Scott, makine öğrenimine atıfta bulunarak Microsoft'un "makine öğrenimi ölçeği açısından rekabetin birkaç yıl gerisinde" olduğunu da sözlerine ekledi.

Konu başlığı "OpenAI üzerine düşünceler" olan e-postalar, Adalet Bakanlığı'nın Google'a karşı açtığı antitröst davasının bir parçası olarak Salı günü kamuoyuna açıklandı. Scott'ın e-postasının büyük bir bölümü redakte edildi.

Business Insider'ın haberine göre 2019 yılında Microsoft, OpenAI ile şu anda milyarlarca dolarlık ortaklığına ilk olarak 1 milyar dolarlık bir yatırım yaptı. Microsoft o zamandan beri iyi zamanlanmış yatırımının faydasını gördü.

Kamuoyunun ve yatırımcıların yapay zekaya olan ilgisinin ChatGPT sonrasında artmasının ardından Microsoft, OpenAI'nin ses getiren teknolojisini Bing ve Microsoft 365 gibi mevcut ürünlerine dahil ederek hızlı bir şekilde hareket edebildi.

Microsoft'un yapay zeka ürünlerini piyasaya sürme hızı, ezeli rakibi Google'ın geride kalıp kalmadığını merak edenlerin bile ortaya çıkmasına neden oldu.

Yapay zeka teknolojisinin öncülerinden olan Google, o zamandan beri Microsoft'un gerisinde kaldığı yönündeki söylemlere karşı koymaya çalışıyor. Şirket, OpenAI'nin sürümleriyle rekabet etmek için yapay zeka destekli bir sohbet robotu olan Bard ve Gemini adlı bir yapay zeka modeli de dahil olmak üzere çeşitli ürünler piyasaya sürdü.

2019 e-posta yazışmaları Microsoft'un rakiplerini nasıl takip ettiğini de gösteriyor: Scott, OpenAI, DeepMind ve Google Brain'in yapay zeka hedeflerinin ölçeğinin "ilginç" olduğunu söylüyor. Rakiplerinin neler yaptığından bahseden Scott, Google'ın veri merkezi tasarımlarından ve dağıtık sistem mimarisinden bahsetti.

Microsoft'un yapay zeka yeteneklerinden bahseden Scott, Bing, görüntü ve konuşma ekiplerinde makine öğrenimi uzmanlığına sahip "çok akıllı" insanlar olduğunu söyledi. Ekiplerin hedeflerini büyütme konusunda kısıtlamalarla karşılaştığını da sözlerine ekleyen Scott, Microsoft'un yapay zeka hedeflerini hayata geçirmek için OpenAI ile ortaklık kurmada neden potansiyel gördüğünü de açıkladı.

Scott, Open AI, Deep Mind ve Google Brain "en etkileyici oyun oynama numarasını" kimin yapabileceğini görmek için yarışırken, "çabalarını oldukça küçümsediğini" ancak "bunun bir hata olduğunu" sözlerine ekledi.

BİLL GATES ETKİSİ

Business Insider bu hafta başında ilginç bir iddiayı gündeme getirdi. Habere göre Bill Gates 2016 yılından bu yana OpenAI ile temas halinde. İddia, mahkeme belgeleriyle ilgili çarpıcı detayları ortaya koydu. Muhtemelen Bill Gates, Microsoft ve OpenAI arasındaki anlaşmayı yapan kişi. Microsoft ve Gates tarafından konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.