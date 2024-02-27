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    • Haberler > Teknoloji > Microsoft'tan, OpenAI'nin Fransız rakibi Mistral AI ile ortaklık anlaşması

    Microsoft'tan, OpenAI'nin Fransız rakibi Mistral AI ile ortaklık anlaşması

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Microsoft&#039;tan, OpenAI&#039;nin Fransız rakibi Mistral AI ile ortaklık anlaşması
    Microsoft, Yapay Zeka, Azure, Haber

    Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

    ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft, OpenAI'nin Fransız rakibi Mistral AI ile yeni ortaklık kurduklarını duyurdu. Yeni ortaklık kapsamında Mistral AI, yapay zeka modellerini Azure bulut bilişim platformu aracılığıyla kullanıma sunulacak.

    Yapay zeka rekabeti şirketleri yeni çözüm yollarına itiyor. Piyasada fark oluşturmaya çalışan teknoloji devlerinden art arda açıklamalar geliyor. ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft, OpenAI'nin Fransız rakibi Mistral AI ile yeni ortaklık kurduklarını duyurdu. 

    SON TEKNOLOJİYE SAHİP

    Şirketten yapılan açıklamada, yeni ortaklığın Mistral AI'nın Azure'un son teknolojiye sahip yapay zeka altyapısına erişmesini sağlayarak yeni nesil büyük dil modellerinin geliştirilmesinin ve dağıtımının hızlandırmasını sağlayacağı belirtildi. Açıklamada, yeni ortaklık kapsamında Mistral AI'nın yapay zeka modellerinin Azure bulut bilişim platformu aracılığıyla kullanıma sunulacağı ifade edildi.

    BÜYÜMESİNE DESTEK VERMEKTE KARARLILAR

    Microsoft'un küresel yapay zeka inovasyonunu ve büyümesini desteklemeye kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, Mistral AI ile olan ortaklığın, güvenilir ve emniyetli yapay zeka sistemleri ve ürünleri oluşturmaya yönelik ortak taahhüdü üzerine kurulduğu kaydedildi.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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