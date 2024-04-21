MSB: İlk milli deniz topu, liman ve deniz testlerine hazır hale getirildi

Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: Anadolu Ajansı 21 Nisan 2024 16:20 - Güncelleme: 21 Nisan 2024 16:21 - Güncelleme:

Teknoloji Haberleri / Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Tersanesi Komutanlığı ile Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin (MKE) geliştirdiği ilk milli deniz topunun, liman ve deniz testlerine hazır hale getirildiğini bildirdi.