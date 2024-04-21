NASA'nın önümüzdeki hafta uzaya göndereceği güneş yelkeni Dünya'dan izlenebilecek!

NASA, önümüzdeki hafta yörüngeye bir güneş yelkeni göndermeyi planlıyor. 80 metrekare büyüklüğündeki yelkenin Dünya'dan görülebilme ihtimali oldukça yüksek.

Uzayda yelken açmak kulağa bilim kurgudan çıkmış gibi gelebilir, ancak bu konsept artık kitaplarla ya da beyaz perdeyle sınırlı değil. Nisan ayında, Gelişmiş Kompozit Güneş Yelken Sistemi olarak bilinen yeni nesil bir güneş yelkeni teknolojisi, Rocket Lab'ın Electron roketiyle şirketin Mahia, Yeni Zelanda'daki Fırlatma Kompleksi 1'den fırlatılacak.

Bu teknoloji gelecekteki uzay yolculukları konusunda ilerletebilir ve Güneş ve Güneş Sistemimiz hakkındaki anlayışımızı genişletebilir.

Güneş yelkenleri itici gücü için güneş ışığının basıncı kullanılıyor. Güneş'e doğru ya da Güneş'ten uzağa doğru bir açıyla yansıtıcı yelkenden sekerek uzay aracının hareket etmesini sağlar. Bu sayede ağır tahrik sistemleri ortadan kalkar ve daha uzun süreli ve daha düşük maliyetli görevler mümkün olabilir.

Kütle az olsa da, güneş yelkenleri, bir yelkenin direği gibi hareket eden bomların malzemesi ve yapısı ile sınırlı kalmıştır. Ancak NASA gelecek için yelkenli uzay araçları konusunda değişiklik yapmak üzere.

NASA'NIN YENİ HAFİF DENİZCİ MEKİĞİ

Gelişmiş Kompozit Güneş Yelkeni Sistemi, önceki bom tasarımlarından daha sert ve daha hafif olan esnek polimer ve karbon bir malzemeden yapıldı. Yeni bir kompozit bomu test etmek için NanoAvionics tarafından inşa edilen on iki üniteli (12U) bir CubeSat kullanılıyor. Görevin birincil amacı yeni bomun başarıyla yerleştirildiğini göstermek. Ancak ekip yerleştirildikten sonra yelkenin performansını da kanıtlamak istiyor.

Rüzgârı yakalamak için dönen bir yelkenli gibi, güneş yelkeni de yelkenini açarak yörüngesini ayarlayabilir. Bomun açılmasını değerlendirdikten sonra görev, uzay aracının yörüngesini değiştirmek için bir dizi manevrayı test edecek ve daha büyük yelkenlerle gelecekteki potansiyel görevler için veri toplayacak.

Uzay aracı, Dünya'dan yaklaşık 600 mil (1.000 kilometre) yükseklikteki Güneş'le eşzamanlı yörüngesine ulaştıktan sonra, polimer yelkenin köşegenlerini kaplayan kompozit bomlarını açmaya başlayacak. Yaklaşık 25 dakika sonra güneş yelkeni tamamen açılacak ve yaklaşık 860 feet kare (80 metrekare) - yaklaşık altı park yeri büyüklüğünde olacak. Uzay aracına monte edilmiş kameralar yelkenin büyük anını yakalayacak, açılma sırasında şeklini ve simetrisini izleyecek.

Büyük yelkeniyle uzay aracı, ışık koşullarının uygun olması halinde Dünya'dan görülebilecek. Yelken tamamen açıldığında ve uygun yönelimde olduğunda, yelkenin yansıtıcı malzemesi gece gökyüzündeki en parlak yıldız olan Sirius kadar parlak olacak.