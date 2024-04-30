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NASA'nın Webb Uzay Teleskobu, Atbaşı Bulutsusu'nun şimdiye kadarki en detaylı görüntüsünü elde etti!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
NASA&#039;nın Webb Uzay Teleskobu, Atbaşı Bulutsusu&#039;nun şimdiye kadarki en detaylı görüntüsünü elde etti!

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) ait James Webb Uzay Teleskobu (JWST), Avcı (Orion) takımyıldızında yer alan ve ilginç görünümü nedeniyle Atbaşı Bulutsusu olarak da bilinen Barnard 33'ün en detaylı fotoğrafını çekti.

NASA'ya göre Atbaşı Bulutsusu, Dünya'dan 1.300 ışık yılı uzaklıkta Avcı takımyıldızında yıldız oluşturan bir moleküler bulut olan Orion B'nin batı tarafından yükselen çalkantılı bir gaz dalgası olarak görünüyor.

Yakındaki sıcak yıldızlar tarafından aydınlatılan nebula, daha hafif gazın aşınmasıyla oluşan yoğun bir soğuk gaz ve toz sütunundan oluşur.

Gökbilimciler bu sütunların beş milyon yıl içinde yok olmasını bekliyor.

NASA'nın Webb Uzay Teleskobu, Atbaşı Bulutsusu'nun şimdiye kadarki en detaylı görüntüsünü elde etti! - 1. Resim

NEBULANIN ÜST KISMI KAVİSLİ BİR DUVAR GİBİ GÖRÜNÜYOR.

JWST'nin Yakın Kızılötesi Kamerası (NIRCam) nebulanın üst kısmına odaklandı. Bulutsu kalın, dumanlı gaz ve tozdan oluşan kavisli bir duvar gibi görünüyor ve üzerinde uzak yıldızlar ve galaksiler görülebiliyor.

NIRCam görüntülerini Orta Kızılötesi Görüntüleyici (MIRI) ile analiz eden uluslararası bir gökbilimci ekibi, bulutsunun kenarında küçük ölçekli yapılar tespit etti.

Morötesi radyasyon toz bulutunu buharlaştırdığında, toz parçacıkları ısınan gazla birlikte bulutu terk ederek aynı şekilde hareket eden yapılar oluşturur.

NASA'nın Webb Uzay Teleskobu, Atbaşı Bulutsusu'nun şimdiye kadarki en detaylı görüntüsünü elde etti! - 2. Resim

ATBAŞI NEBULASI "FOTODİNTEGRASYON BÖLGESİ" OLARAK BİLİNİR.

Atbaşı Nebulası, genç ve büyük kütleli yıldızlardan gelen morötesi radyasyonla ısınan gaz ve tozdan oluşan nötr, sıcak bir bölge olarak bilinir ve büyük kütleli yıldızların etrafındaki iyonize gazdan ayırt edilebilir ve "fotodintegrasyon bölgesi" (PDR) olarak adlandırılır.

Bu bölgelerden gelen ışığı incelemek, yıldız oluşumunu ve Evren'deki yıldızlararası ortamın evrimini yönlendiren fiziksel ve kimyasal süreçleri incelememize olanak tanır.

Çalışma Astronomy & Astrophysics dergisinde yayımlandı.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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