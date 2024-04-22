Nvidia CEO'su Jansen Huang gelecekte herkesin insansı robotları kullanacağını düşünüyor!

Jensen Huang, yakın zamanda verdiği bir röportajda geleceğe yönelik vizyonunu paylaşarak insansı robotların standart hale geleceğini ve çeşitli sektörlerde devrim yaratacağını öngördü.

Huang, insansı robotların üretim maliyetlerinin şaşırtıcı derecede düşük olacağını ve ucuz bir araba fiyatı aralığında olacağını söyledi. 10.000 ila 20.000 dolar arasında bir fiyat aralığında sahip olması beklenen insansı robotların, geniş bir tüketici kitlesi tarafından erişilebileceği tahmin ediliyor.

Otomotiv sektörü ile bağlantılar kuran Huang, robotların belirli insan yapımı ortamlardaki potansiyel esnekliğini ve çok yönlülüğünü vurguladı. Bu robotların tehlikeli, tekrarlayan veya sıkıcı görevlerin üstesinden gelebileceğini, işyerlerinde verimliliği ve güvenliği artırabileceğini öne sürdü.

ELON MUSK DESTEKLİYOR

Nvidia CEO'su Jansen Huang'ın fikirlerine katılan Tesla CEO'su Elon Musk da insansı robot Optimus'un üretim maliyetinin Tesla elektrikli otomobillerinin sadece yarısı kadar olduğunu belirtti. Musk, Optimus için 25.000 ila 30.000 dolar arasında bir başlangıç fiyatı öngörmüş ve zaman içerisinde bu fiyatın düşeceğini tahmin etti.

İNSANSI ROBOTLAR İÇİN ÖZEL BİLGİSAYAR

NVIDIA, vizyonuna uygun olarak insansı robotlar için bir temel model olan Project GR00T'yi tanıttı ve bu robotlar için özel olarak tasarlanmış güçlü bir bilgisayar sistemi olan Jetson Thor'u tanıttı. Gizmochina'nın aktardığı bilgilere göre NVIDIA Thor sahip olduğu özellikler sayesinde gelişmiş performans, güç verimliliği ve kompakt boyutu sayesinde insansı robotların ilerlemesini daha da hızlandıracak.

NVIDIA'nın 1X Technologies, Agility Robotics ve Boston Dynamics gibi sektörün önde gelen insansı robot şirketleri ile yaptığı ortaklıklar NVIDIA'nın insansı robotlar için kapsamlı yapay zeka platformlarını geliştirmeye yönelik çabanın bir göstergesidir.

Huang, NVIDIA'nın teknolojik ilerlemeleriyle birleştiğinde, insansı robotların günlük hayatımızda sorunsuz bir şekilde entegre olacağını düşünüyor.