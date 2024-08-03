OpenAI destekli yeni insansı robot tanıtıldı! Figure 02 nedir?

Yapay zeka destekli insansı robotları dünya çapında evlere ve işyerlerine sokma yarışı hızla devam ederken, OpenAI destekli yeni insansı robot Figure 02'nin tanıtımı büyük heyecan oluşturdu.

Yapay zeka destekli insansı robotları dünya çapında evlere ve işyerlerine sokma yarışı hızla devam ediyor. OpenAI'nin de bulunduğu birçok şirket tarafından desteklenen ve şubat ayındaki son turunda 675 milyon dolar yatırım alan Figure isimli girişim, sektördeki yerini almaya başlıyor.

OPENAI DESTEKLİ YENİ İNSANSI ROBOT MERAK UYANDIRDI

Şirket, en yeni modeli Figure 02 için bir tanıtım videosu yayınlayarak insansı robot sektörüne yeni bir boyut kazandıracak gibi görünüyor. Videoda 6 Ağustos 2024 tarihi de dikkat çekiyor. Yayınlanan tanıtım videosu, ayrıntılardan uzak ancak yakın çekimler açısından zengin. Videoda robotik eklemler ve uzuvlar gibi görünen şeylerin yanı sıra robot gövdesi için bazı ilginç muhtemelen esnek ağ tasarımları içeriyor. Şirketin kurucusu Brett Adcock, ayrıca kişisel X hesabından Figure 02'nin "gezegendeki en gelişmiş insansı robot" olduğunu yazdı.