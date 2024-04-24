Optimus satışa çıkıyor: Elon Musk'ın insansı robot devrimi başlıyor!

Tesla CEO'su Elon Musk, yaptığı açıklamada, Tesla'nın geliştirdiği insansı robotun hala laboratuvarda test aşamasında olduğunu ve önümüzdeki yılın sonunda satışa hazır olabileceğini söyledi.

Tesla'nın insansı robot geliştirme faaliyetleri son sürat devam ediyor. Aralık ayında firma, daha hızlı, daha hafif, daha akıcı ve yetenekli olan Optimus Gen 2 robotunu tanıttı. Firmanın bu robot üzerindeki testleri şu anda laboratuvar ortamında devam ediyor.

Elon Musk'ın yapmış olduğu açıklamada Tesla Optimus'un önümüzdeki senenin sonunda satışa hazır olacağını açıkladı.

İnsansı robotlar Japon Honda ve Hyundai'a ait olan Boston Dynamics şirketleri tarafından birkaç yıldır geliştiriliyor. Bu yıl Microsoft ve Nvidia destekli girişim Figure, Alman otomobil üreticisi BMW ile insansı robotları otomobil üreticisinin ABD'deki tesisinde konuşlandırmak üzere bir ortaklık imzaladığını açıkladı.

ELON'UN AMACI FARKLI

Milyarder Musk, insansı robotları Tesla'da sadece otomobil üretiminde kullanmak istemiyor. İnsansı robotları diğer sektörlerde de kullanmak istediğini söylemişti.

Elon Musk'ın söylediği sözleri yerine getirememe gibi bir huyu var. 2019 yılında yatırımcıları ile yaptığı toplantıda Tesla'nın 2020 yılına kadar "robotaksi" otonom araba sistemi kuracağını ve bu sistemin sıkıntısız çalışacağını söylemişti. Fakat bu sistem asla hayata geçmedi.