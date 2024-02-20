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    • Haberler > Teknoloji > Oyun tutkunlarını heyecanlandıran haber! Performansta sınırları zorlayan Realme 11 satışa sunuldu

    Oyun tutkunlarını heyecanlandıran haber! Performansta sınırları zorlayan Realme 11 satışa sunuldu

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Oyun tutkunlarını heyecanlandıran haber! Performansta sınırları zorlayan Realme 11 satışa sunuldu
    Realme, Mobil Oyun, İşlemci, Haber

    Teknoloji Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Akıllı telefon markası realme, mobil oyun için tasarlanan realme 11’i tanıttı. Cihaz güçlü işlemcisi, geniş RAM kapasitesi ve ultra hızlı şarj özellikleri ile segmentinin öncü telefonu olma özelliğini taşıyor.

    Akıllı telefon markası realme, mobil oyun severleri heyecanlandıracak realme 11 ailesinin yeni üyesi realme 11’i piyasaya sürdü. Yapılan açıklamaya göre cihaz; güçlü işlemcisi, geniş RAM kapasitesi ve ultra hızlı şarj özellikleri ile segmentinin öncü telefonu olma özelliğini taşıyor.

    GELİŞMİŞ İŞLEMCİ ÜSTÜN PERFORMANS

    Helio G99 Gaming Yonga Seti tarafından desteklenen 8 çekirdekli işlemci, realme 11'i oyun performansında sınırları zorlayan bir cihaz haline getiriyor. Yüksek çözünürlüklü oyunlar için akıcı grafikler ile ideal bir deneyim sunan bu işlemci, mobil oyun tutkunlarına yeni bir standart sundu.

    GENİŞ RAM KAPSİTESİ

    Cihaz, 8+8 16GB’a kadar dinamik RAM kapasitesi ile en gelişmiş oyunları bile sorunsuz bir şekilde oynayabilmenin yanı sıra, çoklu görevler arasında hızlı geçiş yapma imkanı da sağlayarak oyun deneyimini zenginleştiriyor.

    ULATRA HIZLI ŞARJ İLE OYUNA DEVAM

    Verilen bilgilere göre cihaz, uzun oyun seansları arasında kısa molalar vermek isteyen oyuncular için 67W SUPERVOOC şarj teknolojisi ile sadece 17 dakikada yüzde 1'den yüzde 50'ye şarj olabilme özelliğini sunuyor.

    Oyun tutkunlarını heyecanlandıran haber! Performansta sınırları zorlayan Realme 11 satışa sunuldu

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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