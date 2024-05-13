Quick Sigorta 7’nci yaşını kutluyor

Vatandaşlar telefon alırken en çok nelere dikkat ettiği belli oldu!

Vatandaşlar telefon alırken en çok nelere dikkat ettiği belli oldu!

Yüzde 100 yerli sigorta şirketi olarak ilk poliçesini 12 Mayıs 2017 yılında düzenleyen Quick Sigorta, bugün yedi yaşında.

Kurulduğu günden bu yana farklı yaklaşımlar ile sektöre yeni ürünler kazandıran ve finansall çalışmalarıyla adından söz ettiren Quick Sigorta, bugün yedi yaşında. 81 ilde 6 binden fazla acentesinin yanı sıra her geçen gün sayısı artan 3.000’i aşkın güçlü network ağı ile sektörün sürekli büyüyen yüzü haline geldi.

Quick Sigorta, Aralık 2023 itibariyla 7.7 Milyar TL özkaynak ve 28.4 Milyar TL’lik toplam varlıklarıyla, aktif büyüklük bakımından en büyük ilk 5 hayat dışı sigorta şirketi arasında yer alırken2023 sonu itibarıyla sigorta sektöründeki toplam pazar payını yüzde 4.7 olarak gerçekleştirdi.

Quick Sigorta, iştiraki olduğu Maher Holding’in 2023’ü “değişim, dönüşüm, etkileşim” yılı ilan etmesi nedeniyle Quickfinansall markası ile kendisine hedef belirlediği finansal vizyonunu, finans sektörüne yaptığı yatırımlar ile destekliyor ve oluşturduğu bu iklimi yedinci yaşında da aynı hızla devam ettiriyor.

MHR GYO, Quick Finans, QCar ve QPay girişimleriyle finans alanında da öne çıkan Quick Sigorta bugün acentelerini birer finansal markete dönüştürme vizyonuyla çalışmalarına devam ediyor.

“GELECEĞE VE YENİLİĞE ÖNCÜLÜK ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Quick Sigorta’nın yedinci yaşına da kurulduğu ilk günkü heyecanla girdiğini ve cesur adımlar attığını söyleyen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, “Küçük bir ekiple başladığımız yolculuk, bugün yüzlerce çalışan, binlerce iş ortağıyla devam ediyor. Emin adımlarla, tüm hedeflerimizi harfiyen gerçekleştirerek ve sınırlarımızı zorlayan bir cesaret örneğiyle geride altı yıl bıraktık. Maher Holding Sigorta Grubu olarak hayallerimiz çok büyük. Bu hayallere ulaşırken amiral gemimiz ise Quick Sigorta oldu bugüne kadar. Quick Sigorta’nın gerek geleceğin teknolojilerine yaptığı yatırımlar gerekse spora ve sanata destek vererek oluşturduğu beslendiği tüm kanallar sayesinde, bundan sonra da sektöre liderlik edeceği atılımları olacak. Yedi yıl boyunca bize inanan, güvenen, bizimle birlikte olan, sevgi duyan, yüreklendiren tüm meslektaşlarımıza, aracılarımıza, eksperlerimize, iş ortaklarımıza, yöneticilerimize ve çalışanlarımıza binlerce kez teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

“BÜYÜMEYE VE GELİŞMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy ise Quick Sigorta’nın bir sigorta şirketinden fazlası olduğunu ifade ederek “Şirketimizin vizyonu sigorta ve finans sektörünü bir araya getiren, bunu yaparken dijitalleşmenin tüm nimetlerinden faydalanarak yepyeni satın alma davranışları geliştiren bir bakış açısına sahip. Quick Sigorta da kurulduğu günden beri yüksek enerjisi ve koşullara hemen ayak uydurabilen üretkenlik ile sektörün dikkat çeken isimlerinden biri oldu hep. Bu da bize başarıyı getiriyor. 2023 sonu itibariyle, 20.3 milyar TL’lik prim üretimiyle 7. Sıradayız. Pazar payımız da 4.7’ye ulaştı. Koşullar ne olursa olsun durmadığımız gibi geliştirmelerimize devam ediyoruz. Yeni iştiraklerimiz, yatırımlarımız ve ürünlerimizle yedinci yaşımızda da büyümeye devam edeceğiz” dedi.