Reddit'ten artık para kazanmak mümkün! Peki nasıl?

Dünyanın en popüler sosyal medya platformları arasında yer alan Reddit, kullanıcıların Instagram, Facebook ve Twitter'dan sonra tercih ettiği uygulamaların başında geliyor. Reddit CEO'su Steve Huffman katıldığı bir programda içerik üreticilerinin yakın zamanda platformdan para kazanabileceğini açıkladı.

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Dünyanın en popüler sosyal medya şirketlerinden bir tanesi olan Reddit'in hisseleri geçtiğimiz yıl şirketin yüzde 51'lik büyümesine karşı yüzde 4 düştü. Uzmanlar, platformun yaşadığı düşüşü kazanılan yeni kullanıcılardan para kazanılamaması olduğunu belirtti.

Şirket, bu yılın ilk çeyreğinde 281 milyon dolar gelir elde ederken yıllık yüzde 54'lük gelir artışı sağladı. Geçen yıl 41,1 milyon dolar zarar eden şirket, bu yıl zararını 10 milyon dolara indirmeyi başardı.

Popüler sosyal medya ana rakibi Facebok'un sahibi olan Meta'dan ilk çeyrekte daha büyük bir büyüme gerçekleştirdi.

REDDİT'TEN NASIL PARA KAZANILIR?

Reddit CEO'su Steve Huffman, toplantı sırasında, bu yıl kullanıcıların platformda para kazanmalarına izin vermeyi planladıklarını paylaştı. "Kullanıcılarımızın platformda para kazanmalarını sağlamak için geliştirici platformu içinde para kazanmayı mümkün kılmak üzere çalışıyoruz," diye belirtti ve bu özellik hakkında daha fazla detayın "önümüzdeki çeyreklerde" açıklanacağını söyledi.

AYLIK BİR MİLYAR ARAMA

Huffman'ın bir diğer önemli duyurusu, "kullanıcıların bugün Reddit'te aylık bir milyardan fazla arama sorgusu yürüttüğünü" ve Reddit'in "içeriği özetlemek ve önermek için AI tarafından desteklenen yeni arama sonuç sayfalarını test ederek kullanıcıların Reddit'in içeriğine daha derinlemesine dalmalarına yardımcı olmayı" amaçladığını açıkladı.

Reddit'in, YouTube ve Twitch gibi para kazanmayı nasıl planladığı ve Reddit'in benzersiz kültürünü nasıl koruyacağı sorulduğunda, Huffman, Reddit'e yeni kullanım şekilleri eklemenin mevcut platformu yok etmediğini belirtti.

REDDİT UYGULAMASI ÜCRETLİ Mİ?

Huffman, "Mevcut fedakar, ücretsiz Reddit versiyonu var olmaya, büyümeye ve gelişmeye devam edecek," sonucuna vardı. Ancak para kazanma fırsatının, "özel içerik veya özel alanlar gibi yeni kullanım durumları, yeni tür alt dizinler oluşturulmasına kapı açacağını" ekledi.

Wccftech'in haberine göre, Reddit'in bu yılki hedefi, platformda daha etkileşimli uygulamalar ummak, örneğin "puan tabloları, borsa tikkerları ve Wall Street bahisleri" gibi. Bir kilometre taşı, kullanıcılar tarafından oluşturulan şaşırtıcı uygulamalar ve kullanım durumları. Reddit'in ikinci kilometre taşı ise "para kazanma noktalarını birleştirmek".

Bu, "bir kullanıcının temel olarak başka bir kullanıcı tarafından yazılmış bir geliştirici platformu uygulaması aracılığıyla bir şey satın alabilmesini" sağlayan uçtan uca bir prototip geliştirmeyi içeriyor.

REDDİT SAHİBİ KİM?

Aaron Swartz, teknoloji ve internet alanında tanınan Amerikalı bir bilgisayar programcısı, yazar, politik organizatör ve internet aktivistidir. 8 Kasım 1986'da ABD'de Chicago eyaletinde doğmuştur.

2005 yılında Infogami adlı bir startup kurdu ve bu startup daha sonra Reddit ile birleşti. Reddit'in erken dönem geliştirilmesinde önemli rol oynadı ve şirket Condé Nast tarafından satın alındığında Reddit ekibine katıldı.