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Xiaomi akıllı telefonlar sayesinde gizli kameralar artık tespit edilebilecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Xiaomi akıllı telefonlar sayesinde gizli kameralar artık tespit edilebilecek

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Xiaomi HyperOS 2.0 güncellemesiyle yenilikçi bir güvenlik-gizlilik özelliği sunmaya hazırlanıyor. Bu güncelleme sayesinde Xiaomi telefonlar, WLAN tabanlı aramalarla gizli kameraları tespit edebilecek.

NeoWin'in haberine göre, HyperOS 2.0 güncellemesiyle birlikte desteklenen Xiaomi cihazları, kablosuz yerel alan ağı (WLAN) sinyallerini kullanarak gizli kameraları algılayabilecek.

Xiaomi telefon kullanıcıları, HyperOS 2.0 güncellemesiyle birlikte, cihazlarını gizli kameraları tespit etmek için kullanabilecekler. Bu özellik, kameraların Wi-Fi ağlarına bağlı olduğunu varsayarak şüpheli cihazları tespit etmeyi sağlayacak.

Xiaomi akıllı telefonlar sayesinde gizli kameralar artık tespit edilebilecek - 1. Resim

Gizli Kamera Algılama özelliğine ilişkin paylaşılan ekran görüntülerinde, “Gizliliğinizi ve kişisel güvenliğinizi korumak için gizli kameraları tespit edin" mesajı net bir şekilde görünüyor. Ayrıca, kullanıcıların tek bir dokunuşla şüpheli cihazları tarayabilecekleri belirtiliyor. Özellik kullanıma sunulduğunda, kullanıcıların "Taramayı Başlat" butonuna dokunarak tespit edilen cihazları beklemeleri gerekecek. Tarama tamamlandığında, herhangi bir kamera bulunup bulunmadığı kullanıcıya bildirilecek.

HYPEROS 2.0 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bu güvenlik özelliği, özellikle sık seyahat edenler için oldukça faydalı olacak. Gizli kamera algılama özelliği içeren HyperOS 2.0 güncellemesinin Ekim ayında kullanıma sunulması bekleniyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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