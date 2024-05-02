Vefatının 20. yılında torunu ile konuştu! Sakıp Sabancı yapay zeka modeliyle seslendirildi

Sakıp Sabancı'nın vizyonunu gelecek nesillere anlatmak için bir yapay zeka modeli geliştirildi. Sabancı'ya ait içerik arşivi, videoları, metinleri, kitapları ve ses kayıtlarından oluşturulan yapay zeka ile bir sohbet gerçekleştirildi.

Yapay zeka ile vefat eden insanların sesleri, videoları ve içerikleri kullanılarak tekrardan diyaloğa geçilebiliyor. Sabancı Center’da düzenlenen “Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri ve 20’nci Yıl Anma Töreni” kapsamında Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Sabancı Tapan yapay zeka yardımıyla dedesi ile bir sohbet gerçekleştirdi.

TORUNU İLE SOHBET ETTİ

Sakıp Sabancı'nın verileri ile oluşturulan yapay zeka modeli, Sabancı'nın röportajları, içerik arşivleri, videoları, metinleri, kitapları ve ses kayıtları kullanılarak geliştirildi. Yapay zeka, 2004 yılında vefat eden Sakıp Sabancı'nın fikirlerini ve düşüncelerini bugüne taşıyor. Zihnini simüle eden yapay zeka, Sabancı'nın fikirlerini gelecek nesillere aktarabiliyor.

Duygusal anların yaşandığı sohbette Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Melisa Sabancı Tapan’ın sorularına içten cevaplar veren Sakıp Sabancı, hayata bakışı, toplumsal fayda, gelecek beklentileri gibi konulara değindi.

SİZLERLE BİR ARADA OLSAYDIM

Melisa Sabancı Tapan'ın sorularına cevap veren Sakıp Sabancı, hayata bakışı, toplumsal fayda, gelecek beklentileri gibi konulara değinerek, şu mesajı yolladı:

"2024'te sizlerle bir arada olma şansım olsaydı, 'Hadi, bir bakalım önümüzdeki yıllar bize neler getirecek?' derdim. İlk işim, bu çılgın hızda ilerleyen teknoloji dünyasına dalıp 'Acaba biz bunları işimize nasıl katabiliriz?' diye düşünmek olurdu. Ardından topraklarımıza, suyumuza nasıl daha iyi bakabiliriz, işte bu benim için önemli. Günümüz diliyle sürdürülebilirlik, benim dönemimdeki 'iyi komşuluk', 'doğayı koruma' çabasıyla aynı şey aslında. Evet, 2024'te aranızda olaydım, yeni fırsatlar peşinde, tam gaz devam derdim. Durmak bize göre değil. 'Yaparız' diye bağırırdım. Her zaman dediğim gibi, en büyük gücümüz birliğimiz."​​​​​​​